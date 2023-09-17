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الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة الزلازل.. هل ثمة خطر محتمل قادم؟

9/17/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي وزايد الدخيل وحنان بشارات







على وقع زلازل جنوب تركيا وشمال سورية في شباط (فبراير) الماضي، والمغرب الشهر الحالي، توجهت الأنظار الى المناطقة العربية ذات النشاط الزلزالي، وفقا لسجلاتها وطبيعة جغرافيتها، في إطار الاستعداد الاستباقي لدولها، حذرا من وقوع زلازل، تتسبب بكوارث تخلف ضحايا ودمار كبيرين.
وفي هذا النطاق، أبدت الحكومة، اهتماما لافتا بشأن توجيه طاقاتها الى جاهزية الدولة في التعامل مع أي كارثة طبيعية، ومعالجة تبعاتها، وتجلى ذلك في اجتماع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، والوزارات والمؤسسات المعنية بمجلس البناء الوطني، مشددا على الحاجة لـ"اعتماد مقاربات مرتبطة بإجراء مسوحات، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة الفاعلة لأي طارئ -لا قدر الله- من أجل سلامة وطننا ومواطنينا".
وفي وقت، بين فيه خبراء ومعنيون لـ"الغد"، أن أبرز المناطق العربية المعرضة للزلازل، هي سورية لأنها ذات نشاط زلزالي ولجوارها من تركيا التي تلي من حيث النشاط الزلزالي الدول الواقعة في الحلقة الملتهبة في المحيط الهادي مثل إندونيسيا واليابان.
وتساءلوا حول وقوع زلازل في الأردن، وما ستكون عليه، في التفاتة إلى أن الأردن ليس بعيدا عن سورية، وأنه في نطاق صدع البحر الميت التحويلي، وقد تعرض لهزات سابقا، الى جانب أن تاريخ المنطقة الزلازلي، يضعنا في مواجهة حقيقية مع احتمالات بوقوع زلازل.
وتحت وقع التوقعات بـ"وقوع زلازل" أو عدم وقوعها، فإن ذلك كله يبق مرتهنا الى حجم الاستعداد والجاهزية لدى المؤسسات الرسمية المعنية، في مراجعة خططها وإستراتيجيتها وتجهيزاتها لحدوث هذه الاحتمالات.
وقد بدأ فعليا التحرك الرسمي في هذا الجانب، وتوضحت حالة التنبه عبر الإعلان عن الكودات الأردنية المحدثة للمباني الجديدة، ورصد المباني التي يزيد عمرها على نصف قرن، ووضع خريطة زلزالية حديثة، تقسم الأردن إلى 35 منطقة بخطوط "كنتورية" تبين شدة الزلازل في حال وقوعها والصيغة الجيولوجية لكل منطقة.
أستاذ علم الجيولوجيا في الجامعة الأردنية د. حسن الفقهاء، كشف في تصريحات لـ"الغد" عن أن "الأردن مرجح ليشهد زلزالا"، وفقا لطبيعته الجغرافية.
وأوضح الفقهاء، أن الصدع التحويلي الأردني، يشكل الحدود الشمالية الغربية للصفيحة العربية التي تفصله عن الصفيحة الصغيرة المجاورة لها غربا وهي صفيحة سيناء – فلسطين، بحيث يمتد من مدخل خليج العقبة جنوبا حتى مشارف جبال طوروس جنوب شبه جزيرة الأناضول شمالا، فتتحرك أو تنزلق الأردن كجزء من الصفيحة العربية بالنسبة لفلسطين على هذا الصدع إلى الشمال تقريبا بمعدل 5 مم/ عام تقريبا.
ولفت الى الحركات الأرضية "تتحول من حركات تباعد نشط للصفائح، مسرحها البحر الأحمر حاليا، مع تصادم نشط، تتأثر به الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للصفيحة العربية في: تركيا وشمال العراق وغرب إيران"، أي تكون الصفيحة العربية باتجاه شمال شرق تباعدية في البحر الأحمر وخليج عدن، وانزلاقية على طول الصدع الأردني، وتصادمية مع تركيا وإيران، والتصادم هو سبب نشأة سلسلتي جبال طوروس وزاغروس، مشيرا الى أن الصفيحة العربية تتحرك فعليا على طول حدودها، والحركة مدعاة لوقوع هزات وزلازل.
وبين الفقهاء، أنه ونتيجة للصدع التحويلي الذي تنشأ عليه الزلازل جراء الحركة الانزلاقية، التي ينجم عنها إجهادات وضغوط تتراكم على الصدع، ستؤدي الى نشوء مظاهر تضاريسية كخليج العقبة والبحر الميت وبحيرتي طبريا والحولة. من هنا، فإن الضغوط والإجهادات الناتجة عن هذه الحركة، سبب مباشر وأول للأخطار الزلزالية في المنطقة.
ولفت إلى أن هذه التحركات، تمخضت عنها عدة زلازل، تسببت بوقوع ضحايا بشرية وخسائر مادية، وبرزت في القرون العشرين الماضية زلازل عديدة، فقد وقع زلزال في العام 748م، مركزه وادي الأردن، ليخلف آثارا تدميرية في: القدس وطبريا واللد وجرش وأريحا.
أما زلزال وادي عربة الذي وقع في العام 1068م فتسبب بدمار في العقبة والرملة، كما وقع زلزال في منطقة روم جنوب لبنان في العام 1956 م، وصلت قوته الى 6 درجات على مقياس ريختر، وقد سبقته هزات تحذيرية، بينما وصلت قوة زلزال نويبع – خليج العقبة الذي وقع في العام 1995م الى 7 ريختر، ونجم عنه وقوع 10 ضحايا و56 إصابة، وفق الفقهاء.
ولفت الى أن صدع تركيا الرئيس، أحدث زلزالا في العام 1999م، بينما وقعت زلازل أخرى تعدت قوتها الـ5، مستذكرا زلزال مدينة أريحا في فلسطين في العام 1927م، الذي أودى بحياة المئات، وتسبب بدمار كبير.
وكشف الفقهاء، عن وجود براكين في الأردن في: الطفيلة، العيص، نهر اليرموك، وسد المقارب بينما يمكن لبراكين سورية أن تؤثر على المنطقة، مشيرا الى أن سورية في مقدمة البلدان العربية من حيث النشاط الزلزالي، بخاصة أنها مجاورة لتركيا التي تلي من حيث النشاط الزلزالي الدول الواقعة في الحلقة الملتهبة في المحيط الهادي (مثل إندونيسيا واليابان).
وبين أن تركيا، تقع قرب خطوط الصدع الرئيسة، وتتأثر بها سورية، كما حدث في زلزال 6 شباط (فبراير) الماضي، كما أن لسورية فوالق، تتأثر على نحو كبير بالنشاط الزلزالي في تركيا بحكم الجوار.
ويعد المغرب من الدول العربية المدرجة على خريطة النشاط الزلزالي، لوقوعها على البحر الأبيض المتوسط، وهناك فواصل بين الصفيحتين الأفريقية والأوروآسيوية، لذلك، فمعظم الزلازل هناك تكون على السواحل، وهناك مناطق مغربية، تتأثر بالفوالق جراء التقاء وضغط الصفيحة الأفريقية على العربية، وهو ضغط تسبب بطي الأرض، وتكوين الجبال في المغرب.
يُشار إلى أن الفوالق، هي تصدعات أو شقوق تحدث في صخور القشرة الأرضية، بفعل حركة انزلاق نسبي للكتل المتاخمة لطبقات الصخور على جانبيها، أكانت الحركة في الاتجاه الرأسي (أعلى/ أسفل) أو الأفقي (جنبا إلى جنب)، وقد تؤدي إلى ضغوط قوية، تؤثر على القشرة الأرضية، بفعل تحركات الصفائح التكتونية، وغيرها من العوامل الجيولوجية.
إلى ذلك، قال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، إن "وضع الزلازل في الأردن، يصنف على أنه معتدل وليس نشطا جدا، كما هو في بلدان ودول أخرى كتركيا والمغرب، فالأردن يقع على صدع البحر الميت التحويلي الذي تحدث فيه هزات أرضية من النوع المعتدل جدا باستمرار، وليس بالقوة التدميرية كما حدث في تركيا والمغرب، تبعا لطبيعة الحركة الأرضية.
وأكد أن الصفيحة الأردنية، جزء من الصفيحة العربية في سيناء، وهي جزء من صفيحة أفريقيا، والصفائح تختلف عندما تتصادم وتتباعد، لتنتج عنها هزات قوية جدا.
ولفت الشوابكة، إلى أن النوع الثاني من الصفائح الأردنية، انزلاقي، بحيث تتحرك الأولى باتجاه الشمال والأخرى باتجاه الجنوب، وهذه الحركة حدثت قبل ملايين الأعوام، ما أثبت حركة بمقدار 107 كلم، وهي مستمرة على صدع البحر الميت بنحو نصف سم كل عام، موضحا أن نوع الهزات الأرضية على هذا النوع من الصفائح التكتونية، يختلف ويكون أشد، لكنه ليس بشدة المواقع الأخرى.
نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، قال إن "الأردن، يقع في المناطق معتدلة النشاط الزلزالي، فهي تشهد هزات خفيفة باستمرار على صدع البحر الميت، بقوة أقل من 4 ريختر، بحيث لا يشعر بها المواطن"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الهزات، يفرغ الطاقة الكامنة بين الصخور، كي لا تنفجر دفعة واحدة.
وقال الشوابكة، إن صدع الأناضول الذي تسبب بزلزال تركيا وسورية، بقي خامدا لفترة طويلة من دون حركة أو هزات بسيطة، لذا جاءت قوة تدميره عالية جدا، وهو ما تسبب بوقوع ضحايا باعداد كبيرة جدا، ودمار هائل لبعض المناطق في جنوب تركيا وشمال سورية، وقد ضاعف من أثار كارثة الزلزال التركي، نوعية الأبنية في مناطق وقوعه، وانتفاء تصميمها وفق مواصفات وكودات معينة، تسهم بمقاومة الزلازل، وهذا ما حدث في سورية ايضا.
وأضاف إنه "في العام 2005، اعتمدت الأردن كود بناء خاص بها، مبينا أن البناء الحديث أصبح أكثر مقاومة للزلازل إذا جرت مقارنته بالبناء القديم، مبينا أن "هناك مباني قديمة في عمان قارب عمرها الافتراضي على الانتهاء، أو أنه انتهى، إذ إن عمر بعضها أكثر من 60 عاما، في وقت يعلم فيه الجميع، أن أي بناء له فترة صلاحية محددة".
وشدد نقيب الجيولوجيين، على ضرورة وضع المباني القديمة، تحت المراقبة باستمرار، بإشراف هندسي مستمر، وتنفيذ أعمال صيانة وترميم لها.
ولفت الى أن "عمان لا تقع على حزام زلزالي أو فوالق نشطة"، مضيفا "أن الفوالق النشطة في الأردن، هي صدع البحر الميت، ولم تسجل هزات أرضية عندنا إلا في العام 1985، إذ شهدنا هزة قوية في منطقة السرحان على فالق صدع السرحان بقوة 4.5 ريختر، وهي أول هزة بعيدة عن صدع البحر الميت".
وقال الشوابكة "برغم أن عمان لا تقع على صدوع نشطة، ولكن لو حدثت هزة أرضية في منطقة البحر الميت بقوة 6 درجات، فستؤثر على مساحة دائرة لا يقل نصف قطرها عن 50 كلم، لذا فإن تأثيراتها ستمس العاصمة، موضحا أن الزلازل تتأثر بنوعية الصخور والتربة وتشبعها بالمياه، ولكن إذا كانت صخرية، قد تكون أكثر تحملا للهزات وآثارها.
وأضاف، إن "أنواعا من التربة، تعظم الهزات الأرضية"، لكن ذلك لا يعني بأن التربة الصخرية تتحمل أكثر، فهناك أجزاء مختلفة من الصخور، كالحجارة الطباشيرية والجيرية أو الطينية، وهذه الأخيرة مع وجود مياه، تتحول إلى مادة زلقة.
الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، قال "لدى الأمانة خطة طوارئ في حالات الكوارث الطبيعية، تتضمن تسخير الكوادر البشرية والمعدات، وجاهزية مركز الاتصال الموحد لاستقبال أي اتصالات، وتسخير إمكانيات غرف الطوارئ كافة، لأي حوادث طبيعية".
وأشار الرحامنة، إلى أن الأمانة لديها حصر وصور جوية للمباني ومواقعها، وسجل يرصد أعمارها، وفق سجلات تراخيص بنائها، الى جانب وجود سجل بعقود الإيجار وإحصائها، يبين مواقع المباني التي يقطنها المستأجرون.
ولفت إلى أن هناك ارتباطا مباشرا بين الأمانة والأمن العام والدفاع المدني وغرفة الطوارئ بوزارة الداخلية ومركز إدارة الأزمات عند وقوع أي حدث، مؤكدا أن الأمانة تسخر إمكانياتها كافة لتجاوز الكوارث ومعالجة تبعاتها.
وأضاف أن خطة الكوارث الطبيعية والزلازل، تعمل على حصر المناطق المنكوبة، وتجهيز الكوادر البشرية المدربة من مهندسين وفنيين ومتخصصين وعمال، بالإضافة إلى تأمين آليات ومعدات كوادر، تحت إشراف وتصرف الجهات المعنية.
وكان رئيس الوزراء أكد الأسبوع الحالي في اجتماع له مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وجهات رسمية ونقابية أخرى، إجراء مسوحات تتعلق بأوضاع المباني في الأردن، وإطلاق تمرين "درب الأمان" الذي يعمل المركز عبره على رفع جاهزية التعامل مع أي طارئ.
وشدد الخصاونة على "ضرورة أن نكون في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مثل هذه المخاطر الطبيعية التي قد تصيب أي دولة، سواء من حيث حصر مناطق الاختطار والاستجابة الفاعلة لآثارها".
كما دعا المؤسسات المعنية بالإنشاء والبناء، للتأكد، وعلى نحو صارم من الالتزام بتطبيق كودات البناء الوطني المحدثة على المباني والأبنية في المملكة، وتشديد الرقابة على الالتزام الدقيق بالتنفيذ ووفقا للمخططات الهندسية.
وبين أن تطبيق هذه الكودات المحدثة "يكفل وبشكل كبير، حماية الأبنية وساكنيها من أي مخاطر ناجمة عن أي ظروف طبيعية كالزلازل، أو التصدعات التي قد تحدث، أو وجود تربة متحركة تمنع إقامة أبنية عليها".
أما بشأن الأبنية القديمة، فأكد الخصاونة، ضرورة إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة القائمة في مختلف مناطق المملكة، لتحديد المناطق والأحياء التي يوجد بها درجة مخاطر، وإيجاد خطة للتعامل مع أي حادث لا قدر الله، وتحديد التدخل المطلوب من الجهات المعنية.




تشققات ومنازل آيلة للسقوط في عمان-(تصوير: أمير خليفة)



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