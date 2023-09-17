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تعديلات على الموازنة المائية بانضمام سدين جديدين

9/17/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






تعكف وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن على إجراء تعديلات على الموازنة المائية لكامل سدود المملكة الرئيسة، وذلك عقب إدخال سدين جديدين للعمل هما سدا ابن حمّاد، والفيدان، وفق الأمين العام للسلطة م. منار محاسنة.
وقالت محاسنة، في تصريحات لـ"الغد"، إن تشغيل السدود الجديدة سيساهم في إعادة احتساب الموازنة المائية الإجمالية للسدود، والتي تم احتساب طاقتها التخزينية الإجمالية لـ14 سدا رئيسا، حتى الوقت الراهن، بما كميته 280 مليون متر مكعب.
ورجحت أن يتم الإعلان عن الموازنة المائية الجديدة للسدود، قبل بدء الموسم المطري المقبل 2023 – 2024.
وأضافت أن سلطة وادي الأردن قامت باستثناء احتساب مخازين المياه من سد واحد فقط، وهو سد الكرامة، من الموازنة المائية للسدود، إلا أنه ما يزال مدرجا ضمن قائمة منشآت السدود الرئيسة.
وما تزال لجنة سلامة السدود في سلطة وادي الأردن تقوم حاليا بأعمال الكشف على سلامة السدود وتهيئتها لاستقبال الهطولات المطرية المتوقعة خلال الموسم المطري المقبل 2023 – 2024، والمتوقع أن تصدر تقريرها، نهاية أيلول (سبتمبر) الحالي.
وباشرت لجنة سلامة السدود، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسدود، بإجراءات الكشف والتأكد من جاهزية منشآت السدود، بهدف الوقوف على سلامة هذه المنشآت الوطنية الحيوية وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري المقبل والتعامل معه، وذلك منذ مطلع الشهر الحالي.
وأكدت محاسنة في وقت سابق، ضرورة رفع توصيات اللجنة قبل بداية الموسم المطري للمحافظة على ديمومة وفعالية السدود كافة القائمة في جميع أنحاء المملكة وجاهزيتها في المواسم المطرية والفيضانات المتوقعة، إلى جانب استمرار التعاون الفاعل مع مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مركز الوزارة، وكذلك مركز إدارة الأزمات والجهات المعنية، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لتخزين المياه في المواسم المطرية والفيضانات.
ويستبشر مواطنون خيرا بالموسم الشتوي الذي يشارف على البدء، عقب تفاقم تحديات قطاع المياه وارتفاع الطلب الكبير تزامنا مع ظروف ارتفاع درجات الحرارة.
وبلغت نسبة تخزين السدود الرئيسة في المملكة حتى الرابع من أيلول (سبتمبر) الحالي، نحو 30 % وبمجموع تخزين حوالي 85 مليون متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينة للسدود والبالغة 280 مليون متر مكعب، وفق أرقام السلطة.
وأكدت "وادي الأردن"، في وقت سابق، أهمية المحافظة على مخازين السدود لذلك الغرض، إضافة إلى دورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على المخزون الإستراتيجي فيها نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.
ويعتزم قطاع المياه إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بإنشاء السدود على مختلف الأودية الفرعية، وإنشاء السدود الصحراوية والبرك والحفائر والحواجز المائية في البادية والمناطق الصحراوية، وكذلك متابعة تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها بالقيام بأعمال الصيانة الدورية لها.
وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه كونها ذات أهمية إستراتيجية، خاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار خلال السنوات الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.
وتقوم لجنة سلامة السدود، بشكل سنوي، بمهامها للتأكد من جاهزية السدود في مطلع كل موسم شتوي، حيث تعمل على التأكد من جاهزية أجهزة تشغيل كل سد، والتأكد من القراءات الدورية التي تم رصدها خلال الفترات الماضية، بهدف تقييمها والتأكد من استقرارية منشأة السد، إضافة للتأكد من جميع الأنظمة الهيدروميكانيكية والكهربائية الخاصة بتشغيل السد.



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