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بينها مسيّرات انتحارية وسترة واقية.. بماذا عاد كيم بعد زيارته روسيا؟

9/17/2023 11:21:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون روسيا اليوم الأحد، حاملا هدايا شملت مسيّرات وسترة واقية، بعد زيارة بدأها الثلاثاء الماضي، التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين.

وتلقّى كيم قبيل مغادرته، هدايا منها 5 مسيّرات انتحارية وأخرى للاستطلاع وسترة واقية من الرصاص، هدية من حاكم منطقة بريمورسكي بشرق روسيا، وفق وسائل إعلام روسية.

كما نشرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية مقطع فيديو يظهر لقطات من وداع كيم، مع وفد روسي رسمي برئاسة وزير البيئة والموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، قبل أن يغادر كيم على متن قطاره المصفّح من شرق روسيا نحو حدود بلاده.

"ذروة جديدة"
وفي وقت سابق، تفقد كيم مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي القاذفات الإستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ الفرط صوتية والسفن الحربية، وناقشا أمورا عملية لتعزيز التعاون العسكري، ووصفته بيونغ يانغ بأنه يمثل "ذروة جديدة" للعلاقات الثنائية".

وخلال زيارته لروسيا التي استمرت أسبوعا، التقى الزعيم الكوري الشمالي بالرئيس الروسي الأربعاء الماضي، وناقشا مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وأكدا "تعميق" العلاقات بين بلديهما، بما يشمل التعاون العسكري، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

كما تبادل بوتين وكيم خلال لقائهما بندقية بعد اجتماعهما في شرق روسيا، وفق الكرملين.

من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الأيام الأخيرة من زيارة كيم لروسيا شهدت أجواء "حماسية ودافئة"، تدشن عصرا جديدا من الصداقة في تاريخ تنمية العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ".

مخاوف مستمرة
وكان مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون عبروا عن قلقهم من أن كيم قد يزود روسيا بالأسلحة وإمكانية أنّ تهتم موسكو بشراء ذخائر كورية شمالية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، بينما تطمح كوريا الشمالية للاستفادة من خبرات موسكو في مجال الفضاء، غير أن الكرملين بيّن أنه لم يتم خلال زيارة كيم توقيع "أي اتفاق" تعاون.

كما علّقت اليابان على زيارة كيم لروسيا بالتحذير من أيّ "انتهاك" للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ، وهي التي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة. -وكالات



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