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ترامب يقدم مقترحا لإيقاف التصعيد والنزاع في أوكرانيا

9/17/2023 11:21:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه كان بإمكان أوكرانيا تجنب تصعيد النزاع مع روسيا الاتحادية لو قبلت كييف ما قال عنه ترامب أنه "تخلي كييف عن جزء من أراضيها".

فقد قال الرئيس السابق ترامب في مقابلة مع شبكة NBC News: "كان من الممكن أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بخسارة بعض الأراضي وعلى نطاق أصغر من تلك التي قامت روسيا بضمّها فعلًا".

وأضاف: "كان من الممكن أن يتوصلوا إلى اتفاق ولم يكن أحد حينها ليموت".


وبحسب الرئيس السابق، فإن مثل هذا الاتفاق "كان سيسمح لسلطات كييف بإنقاذ البلاد".

يشار إلى أن ترامب سبق له أن صرّح في مناسبات عديدة بأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وعبر سياسته التي يتبعها تجاه أوكرانيا، ربما هو بذلك يدفع الإنسانية نحو نشوب حرب عالمية ثالثة.


كما أكد ترامب مرارا أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سيُمكنه ضمان تسوية للوضع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن يواجه اتهامات باستخدام نفوذه عندما كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما، لمساعدة نجله هانتر بايدن في أعماله، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على سلطات أوكرانيا، حيث كانت لنجله فيها مشاريع تجارية هناك. وكالات






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