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مواجهات عنيفة بالأقصى.. وجماعات متطرفة تحشد أنصارها

9/17/2023 11:21:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






في تصعيد خطير للمستوطنين المتطرفين بأول أيام إحياء أعيادهم المزعومة؛ اندلعت مواجهات عنيفة أمس بالمسجد الأقصى المبارك مع الفلسطينيين الذين تصدوا لاقتحامهم الجماعي لباحات المسجد من أجل حمايته والدفاع عنه، في ظل دعوات فلسطينية كثيفة لمواصلة الاحتشاد الواسع خلال الأيام المقبلة.
واعتدى المستوطنون على المصلين بحماية قوات الاحتلال وحاولوا إخراجهم بالقوة من المسجد الأقصى، وذلك لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، يتقدمهم المتطرف يهودا غليك، للمسجد، من جهة "باب المغاربة" بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، استجابة لدعوات ما يسمى "جماعات الهيكل" المزعوم، بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية" المزعومة.
ونفخ مستوطن بالبوق قرب باب السلسلة، أحد أبواب الأقصى من الجهة الخارجية، بحراسة قوات الاحتلال، وتصدى المرابطون للمستوطن، وتعالت أصوات التكبيرات خلال نفخه بالبوق، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين عن المستوطن.
وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفريغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين الفلسطينيين، لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما واصلت التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد والحد من تنقلهم في ساحات الحرم.
وانتشر مئات عناصر الشرطة وقوات الاحتلال خارج وداخل المسجد الأقصى المبارك لتمهيد الاقتحامات وحماية المستوطنين، في الوقت الذي ضيقت تلك القوات على المصلين الفلسطينيين ومنعت منهم دون الـ 50 عاما من الدخول إليه للصلاة، وسط استنفار أمني في باحاته وعند أبوابه الخارجية.
وعملت شرطة الاحتلال على تفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، حيث قامت بإخراج العشرات من الفلسطينيين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من باحات "الأقصى"، وذلك تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".
وأفادت "دائرة الأوقاف" بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وقاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.
واعتدت قوات الاحتلال، على المرابطين والطواقم الصحفية خلال تواجدهم عند باب السلسلة -أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، وقام عشرات الجنود بضرب المتواجدين ودفعهم لإبعادهم بالقوة عن محيط باب السلسلة، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين منهم كبار في السن.
وأكد المرابطون على ثباتهم في أقرب نقطة للأقصى، رغم منعهم من الدخول او تسليمهم قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى، ودعا الفلسطينيون للحشد الواسع بالقدس وشد الرحال للمسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين خلال الأعياد اليهودية والتي بدأت أمس الأحد.
يأتي ذلك، فيما تتحضر "منظمات الهيكل" المزعوم وتواصل حشد أنصارها من المستوطنين لتنظيم اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية في شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، وشهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
يشار إلى أن فترة الأعياد اليهودية تتزامن مع إجراءات أمنية مشددة في القدس المحتلة، تتمثل بانتشار مكثف لشرطة الاحتلال، في البلدة القديمة، ومحيط المسجد الأقصى، لتأمين الاقتحامات، وخشية من تصعيد الأوضاع، وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين في المدينة.
وقالت حركة "حماس" إن "الشعب الفلسطيني موحد في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ومواجهة العدوان".
وأكد الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، أن "اقتحامات المستوطنين للأقصى تمثل استمرارا للعدوان وتغولا على المسجد، وهي بمثابة أعمال تدنيسية يريد الاحتلال من خلالها انتزاع صورة انتصار له في القدس"، مؤكدا أن "المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال".
وشدد على أن "الاستمرار في العدوان على الأقصى سيقابله الشعب الفلسطيني برباط وثبات رغم العوائق التي يضعها الاحتلال لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، ولن يترك الأقصى وحيدا"، مشيرا إلى أن "تكرار الاعتداء على الأقصى لا يمكن بحال من الأحوال أن يصبح عادة طبيعية".
من جهتها، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من أن استمرار استهداف مدينة القدس والمسجد الأقصى سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاحتلال، مؤكدة أن هذه الاعتداءات والاستفزازات، وتصاعد الهجمة ضد الفلسطينيين في عموم الأرض المحتلة، لن تثنيهم عن خوض معركتهم اليومية لمواجهة الكيان المتطرف الذي يسعى إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
كما دعا خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، إلى "شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين خلال الأعياد اليهودية".
وقال الشيخ صبري إن الاحتلال "يفقد صوابه حينما يرى جموع المصلين تزحف للأقصى"، معتبرا أن "البطش المتكرر بالمقدسيين دليل واضح على إفلاس الاحتلال وضعفه وجبنه".
ولفت إلى أن "وجود المرابطين مهم لكسر إرادة المحتل ولإفشال مخططات المستوطنين وأطماعهم بالمسجد المبارك"، محملا شرطة الاحتلال كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن السماح للمستوطنين بتدنيس الأقصى.



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