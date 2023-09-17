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تيسير حسين حسن الاطرش

9/17/2023 11:21:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقل الى رحمة الله تعالى

فقيد ال الاطرش

تيسير حسين حسن الاطرش

( ابو بشار )

وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين الموافق 18-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد عبدالرحمن بن عوف - صويلح الى مقبرة صويلح الغربية

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

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