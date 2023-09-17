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فلتكن أوسلو عاصمة للنرويج فقط

9/17/2023 11:21:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






في مقاله الأخير في القدس العربي اللندنية، يذكرنا الدكتور مروان المعشر بالذكرى الثلاثين لاتفاقية أوسلو، وقد تدرج بالمنطق والوقائع إلى واقع حال بائس ومؤسف ومسدود.
الكاتب هنا ليس صحفيا ولا محللا يحاصر المعلومات ليعالجها وحسب، بل هو سياسي محترف وأحد شهود العصر على تفاصيل ومفاصل وكان فاعلا في كثير منها طوال مسيرة مدريد وما بعدها من أوسلو ومشتقاتها، مما يضع في مقاله وزنا إضافيا لا بد من الانتباه إليه سياسيا وعلى مستوى إقليمي ودولي، وكثير الكثير من الانتباه الأردني.
كانت أوسلو بكل حمولتها الضربة الباترة لعملية سلمية تنضج بهدوء وعقلانية أكثر في مدريد، ومؤتمر مدريد الذي قام على القرارات الدولية واهمها وأكثرها حضورا قرار 242 شارك فيه الأردن بمظلة مزدوجة مع الفلسطينيين، وكان لكل ذلك دلالاته الواضحة التي كان يمكن البناء عليها ويمكن لنا أن نتخيل العديد من السيناريوهات التي كان يمكن لأقلها حظا أن يكون أفضل بأضعاف من واقع الحال المسدود الذي أنتجته أوسلو.
اليوم – وكما قال المعشر- لم يعد لحل الدولتين منطق حضور إلا كحالة استدعاء يائسة عند مصر، والسلطة التي سيفقد أزلامها كل مكتسباتهم لو قالوا بغير ذلك، والأردن الذي يجد فيه حد الدفاع الأدنى أمام مخططات أكثر خطورة تستهدف الدولة واستقرارها فيه.
في مقاله المكتوب بعقل بارد وواقعية منطقية يقول المعشر فيما يخص الأردن تحديدا:
( .. لم يقدم المسؤول الأردني حتى اليوم حجة متماسكة مقنعة لربط التمسك بحل الدولتين مع هدف منع التوصل إلى حل على حسابه وهو يدرك تماما المطامع الإسرائيلية في الاحتفاظ بالقدس والضفة الغربية ورفضها العملي لهذا الحل. ثلاثون عاما كافية للوصول إلى قناعة لا لبس فيها بأن إطار أوسلو قد مات.).
ولا أعتقد أن المسؤول الأردني يمكن له ان يقر بغير ذلك الذي قاله المعشر، والدعوة إلى مقاربات جديدة ليست جديدة لكنها مهمة حين يدعو إليها أحد شهود العملية السلمية الفاعلين، وتلك المقاربات تحتاج سياسيين حقيقيين يقرأون التاريخ والجغرافيا ولديهم القدرة على الابتكار الأفقي والعمودي معا والأهم أنهم يملكون الجرأة في طرح الأفكار وفتح الحوارات مع الجميع بلا استثناء.
كنت كتبت مقالا قبل فترة قصيرة في زاويتي هنا في الغد عن خلو طبقة السلطة في الأردن من سياسيين، وأنها متخمة بالتكنوقراط ، الذين بطبيعتهم يتلقون الأوامر من "أي فوق" بلا قدرة على النقاش، أو طبقة البيروقراط الذين يتحصنون بالتعليمات قبل القوانين ويتمسكون بها لضبط الواقع ويخشون التغيير.
واقع الحال هذا في صناعة القرار السياسي الأردني لن يخلق حلولا مبتكرة، هي ضرورة حيوية للأردن اليوم، وأي مقاربات مطلوبة خارج "أسطورة حل الدولتين التقليدية" يجب أن تكون مفتوحة على كل الاتجاهات في التفكير والمواجهة، وهو ما يتطلب طبقة سياسيين حقيقية معبأة بالمعرفة ومرنة في التحرك.
هذا غرب النهر الذي تحمل الدولة اسمه، وارتباط الأردن فيه يتجاوز مفهوم خط الحدود المرسوم في ذهنية اليمين الإسرائيلي بطبشور يمكن محوه بسهولة، وبعيدا عن السلطة – منتهية الصلاحية أصلا- فإن الضفة الغربية بكل مقاييس السياسة وعلومها وحقائقها هي مجال حيوي أردني كما ان الأردن مجال حيوي لتلك الضفة وكل من " وما" فيها.



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