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أجواء الحوار!

9/17/2023 11:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ربما تكون اللقاءات والحوارات التي تجريها الأحزاب الوطنية من شمال الأردن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه الأكثر كثافة وحيوية منذ فترة طويلة، والأجواء المحيطة بها تحتاج إلى نوع من المراجعة لنوعية الخطاب الحزبي وطبيعته ليلتقي في منطقة معينة مع القضايا التي تشغل بال الأردنيين، وهي في معظمها مرتبطة بالآثار السلبية للواقع الاقتصادي الراهن على معيشتهم وشؤون حياتهم اليومية.
في الغالب يستمع الجمهور المحلي لممثلي الأحزاب وهم يشرحون التوجهات العامة، والمنطلقات الرئيسة لفكرها البرامجي، ويدعون الحضور للانضمام إلى المسيرة الحزبية والمساهمة في توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، ومناصرة مرشحيهم عندما يحين موعد الانتخابات البرلمانية القادمة.
في المقابل تتركز معظم المداخلات على الوضع المعيشي وغلاء الأسعار والفقر والبطالة، وتدني الخدمات العامة، ويذهب البعض إلى الاستعانة بالإحصاءات أو التصريحات الرسمية عن المديونية والعجز في موازنة الدولة، وغيرها من المؤشرات الدالة على حجم الأزمة الاقتصادية، محملين المسؤولية للحكومات المتعاقبة، بغض النظر عن العوامل الخارجة عن إرادتها كالأزمات الإقليمية والدولية، بأبعادها السياسية والأمنية والمالية، وحالة عدم الاستقرار السائدة في الأسواق العالمية وفي مقدمتها أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية!
في مكان ما من هذا الحوار الوطني العريض يصل الجميع إلى سؤال مركزي حول ما إذا كان هذا الوضع يشكل سببا موضوعيا للتفاعل مع الحياة الحزبية والانخراط فيها، وخلق بيئة سياسية تتيح لممثليهم في مجلس النواب التعبير عن طموحاتهم ليس كأفراد وإنما كممثلين لفكر حزبي برامجي مخطط ومدروس، أم أن هذا الوضع يدفعهم إلى الشك في جدوى الأحزاب وقدرتها على إحداث التغيير المنشود في معالجة الأزمة الاقتصادية، ومواصلة عمليات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري؟!
بالطبع، الأحزاب ليست مسؤولة لا من قريب ولا من بعيد عن الوضع الاقتصادي السائد منذ عدة سنوات لأسباب محلية وخارجية، وليست معنية بتقديم المبررات أو الدفاع عن وجهة نظر معينة، ولكنها معنية بتحليل الأزمة على أسس التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية وتحديد الغايات والأهداف التي يمكن من خلالها معالجة الخلل أينما وجد في القطاعات جميعها، والمساهمة في اقتراح الحلول للمشاكل العاجلة والآجلة، وهي تملك من أجل ذلك عدة أدوات من أهمها مجلس النواب وغيره من المجالس المنتخبة!
قلت في مقال سابق إن أجواء الحوار تبعث على الارتياح من زاوية أنها تجاوزت في أمد قصير إشكالية الجدية والجدوى، فضلا عن التعمق في لغة الحوار الديمقراطي، والاهتمام المتزايد بعملية الانضمام للعمل الحزبي، ولكن ما يقوله الناس في تلك الحوارات عن المشكلات التي تشغل بالهم، والأعباء التي يتحملونها في معيشتهم، وغيرها مما يعبرون عنه في العادة حتى خلال لقاءاتهم مع المسؤولين الحكوميين يحتاج منا جميعا إلى إعادة صياغة خطاب وطني أكثر عمقا ووضوحا ومصداقية من أجل تشكيل حالة من التضامن الوطني في مواجهة التحديات والأزمات، والخروج من عقلية الشماعة التي اعتدنا تعليق كل المشاكل عليها.



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