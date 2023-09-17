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فيضان سيارات

9/17/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








من يشاهد حجم الازدحام المروري في شوارع عمان يعرف يقينا أن العاصمة أصبحت تضيق بمن فيها، ويقفز فورا للذهن عن سبب مواصلة المسؤولين الصمت على ذلك، وعدم اتخاذ خطوات سريعة إدارية وخدمية وتنظيمية للمعالجة، والتفكير برؤى جراحية تضمن تمدد العاصمة ودوائرها الخدمية لخارج المركز أي لحدود العاصمة وتخفيف الضغط على الوسط.
المشاهدات اليومية لحجم الازدحام يضع الجميع حكومة وأمانة عمان ومجالس محافظات وهيئة نقل أمام مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة مشاكل النقل والأزمات المرورية، وهذا يتطلب تسريع المعالجة حتى لا نصل لمرحلة لا نستطيع معالجة ذلك الواقع.
الثابت ان قطاع النقل العام يعاني من مشاكل وتحديات متراكمة تمثلت بضعف الدعم الحكومي، وضعف البنية التحتية من طرق داخلية وخارجية بمواصفات تراعي السلامة العامة وغياب وجود ثقافة عامة لاستخدام وسائل النقل العام سواء على مستوى السائقين والمشغلين أو على مستوى المستخدمين، فالنقل العام حاليا لا يمكن للمواطن الاعتماد عليه كبديل للمركبة الخاصة لافتقاره للمزايا الجاذبة، ولا يعتمد عليه كوسيلة نقل موجودة بمكان وزمان محددين فيما بعض وسائل النقل العام تفتقر للراحة ووسائل الأمان.
في هذا الصدد يتوجب الإشارة ان البيانات الإحصائية تشير إلى أن سكان العاصمة عمّان يشكلون 42 % من سكان المملكة، حيث وصل عدد السكان المقيمين بالعاصمة حتى نهاية 2021، إلى 4642000 نسمة، ووفق البيانات فان عدد السكان يمكن ان يكون قد وصل في عام 2023 لأكثر من 5 ملايين نسمة، وتلك أرقام تضع على الجميع مسؤولية معالجة تلك القضايا التي تفاقمت بشكل لافت وباتت تؤثر على السكان بشكل كبير، وتتطلب تسريع إيجاد حلول دائمة وليس حلولا ترقيعية.
تلك الحقيقة تجعلنا نطالب بعدم السكوت عن الفيضان البشري في العاصمة والازدحام المروري المتفاقم وعدم الاتكاء على النقل العام كوسيلة دائمة، وهذا جعل قاطني العاصمة دائمي الشكوى من معاناة الازمات والتي باتت تعيق وصولهم لمنازلهم وأعمالهم، وتؤخر وصول طلاب لمدارسهم وجامعاتهم، ومرضى لمشافيهم.
تستقبل عمان يوميا أعدادا كبيرة من السيارات قادمة من محافظات مختلفة، والتي تقدر أعدادها أكثر من 220 ألف سيارة يوميا، تضاف اليها سيارات سكان العاصمة، ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا وخاصة في ساعات الذروة، أي ما بين السابعة والنصف حتى التاسعة والنصف ومن الثالثة وحتى الخامسة، تضاف اليها ازدحامات في مناطق معينة بين السابعة والثامنة.
ان مواصلة السكوت عن مشكلة النقل العام والبنية التحتية لشوارع عمان سيجعل العاصمة بعد سنوات قليلة مخنوقة بالكامل من السيارات، ويعزز من تفاقم المشكلة، والخوف ان نصل ليوم لا نستطيع ايجاد حل جذري، ومواصلة التعامل مع حلول ترقيعية اثبتت عدم نجاعتها وقدرتها على التعامل مع مشاكل يعاني منها القطاع مؤخرا.
المسؤولية في الدرجة الأولى تتحملها الحكومة وكذلك جهات أخرى ذات علاقة بتنظيم حركة المرور وتلك الجهات لم تملك حتى الآن قدرة على التعامل مع المشكلة، أو إيجاد حلول دائمة، وذاك يتطلب التفكير بشكل مختلف والخروج برؤى ناجعة أبرزها تخفيف الاعتماد على المركز من خلال توزيع الدوائر الحكومية على الأطراف، ودراسة النقاط المروية السوداء ومعالجتها من خلال جسور وانفاق، وتعزيز ثقافة النقل لدى المواطنين.
المؤمل أن نتوقف عن الحديث الكثير ونذهب للعمل والإنتاج، فالحل لا يكمن في عدد المؤتمرات التي عقدت لإيجاد حلول للنقل والأزمات المروية، فالمؤتمرات لا تفيد، والدراسات دون حلول على الواقع لا تعطي نتائج، ولذا فإن المواطن بحاجة لتنفيذ أي رؤى على أرض الواقع، وتنفيذ استراتيجية نفل عملية وواقعية تأخذ بالاعتبار تطلعات المواطنين وتشجع ثقافة استخدامها، ورفع مستوى الأمان ونشر ثقافتها واعتماديتها كوسيلة نقل آمنة، وإنشاء أسطول نقل عام بقدرات عالية تصل لمستوى طموحاتنا.



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