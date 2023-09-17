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سيناريوهات خطيرة في الأقصى

9/17/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






تمت استباحة مدينة القدس، والمسجد الاقصى يوم امس، وهي استباحة كان معلنا عنها بشكل مسبق من خلال حملات التحشيد الاسرائيلية، التي ترافقت مع الاعياد اليهودية.
هذا اسبوع سيئ جدا في فلسطين، عشرات الاصابات في نابلس ومواقع ثانية، اغلاق الحرم الابراهيمي في الخليل، قصف في غزة، وعسكرة مدينة القدس، واقتحام الحرم القدسي، وطرد المصلين منذ صلاة فجر الاحد، ومنع دخول الشباب، واقتحام المسجد واداء طقوس دينية، ثم اعادة اقتحامه بنفس الطريقة عصرا، ووضع المدينة تحت ادارة الاف الجنود الاسرائيليين، في سياقات سياسية لتأكيد سيادة اسرائيل على المدينة، وسياقات دينية لشطب هوية المسجد الاقصى، وسياقات امنية تخوفا مما يقولوه الاسرائيليون احتمال وقوع عمليات خلال هذه الفترة.
يمر الفلسطينيون اليوم بأصعب مرحلة، اذ ان ستين بالمائة من الضفة الغربية بيد اسرائيل، واربعين بالمائة من الضفة الغربية اقيمت عليها مستوطنات، ومعركة القدس لا تتوقف، لان الهدف النهائي شطب المسجد الاقصى وكل الحرم القدسي، من خلال سيناريوهات مختلفة تم الحديث عنها مرارا، من هدم المسجدين، القبلي وقبة الصخرة، او احدهما، او السطو على المساحات الفارغة في الحرم القدسي، ومصادرتها لاقامة مبان دينية اسرائيلية فيها.
السلوك الاسرائيلي يوم امس، وخلال الايام المقبلة، ليس جديدا، لان الخط البياني يتصاعد بشكل متواصل، وعلى الاغلب لا تحسب اسرائيل حسابا لاحد، وربما الخطوة المقبلة التي لا يريد احد الوقوف عند خطورتها هي رفع يد اوقاف القدس، عن الحرم القدسي، ونقل السيادة الدينية الى مؤسسات اسرائيلية، وليس ادل على ذلك من كل الممارسات التي تقوم بها اسرائيل ضد موظفي اوقاف القدس، من حيث الاعتقالات، ومنع الدخول، وتهديد ادارة الاوقاف، اضافة الى منع اعمال الترميم وترك المسجد الاقصى بكل مبانيه للتآكل والسقوط التدريجي.
خطوة رفع يد اوقاف القدس عن الاقصى، قد تكون الخطوة المقبلة، بما تعنيه سياسيا، ودينيا، وهي خطوة مقبلة على الطريق في سياقات المخطط الاسرائيلي طويل المدى.
مما يؤسف له هنا ان اسرائيل تمكنت من خلال التطويع التدريجي، جعل الاقتحامات يومية، بعد ان كانت نادرة ومتقطعة، وهذا سيؤدي بالمحصلة في الحد الادنى الى تطبيق ذات سيناريو الحرم الابراهيمي في الخليل، اي التقاسم الزمني والمكاني، ونحن فعليا وسط تقاسم زمني بالساعات لمرتين يوميا، وامام تقاسم مكاني حين يتجول الاسرائيليون دون اي موانع في منطقة الحرم القدسي، وبحيث يكون الموقع تحت سيطرتهم الكاملة، بحماية الجيش الاسرائيلي.
ما يتوجب قوله هنا بكل وضوح ان المسجد الاقصى المهدد منذ عشرات السنين دخل مرحلة خطيرة، هذه الفترة، وقد ظهرت مؤشرات خطورتها منذ سنوات وبشكل متدرج، لكن الحدة ارتفعت الان، لنكون امام مرحلة تأخذنا الى درجة اعلى من السيطرة الاسرائيلية على الحرم القدسي، وهي سيطرة تجري بشكل ناعم، تجنبا لردود فعل المقدسيين، من جهة، وما يرتبط بحركة الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948، وهي نعومة يجب ان لاتنطلي على احد، كون المخطط الاسرائيلي يقوم على تجريع السم بشكل متدرج، وصولا الى نهايات هذا المخطط.



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