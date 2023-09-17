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المشاريع المائية بعجلون: سكان في قلب المعاناة ومواعيد الإنجاز قيد المجهول

9/17/2023 11:19:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






ما تزال التحديات التي يواجهها قطاع المياه في محافظة عجلون، قائمة، وتنذر باستمرار معاناة سكان مناطق وأحياء واسعة، جراء انقطاع المياه وضعف التزويد، ما لم يتم رفع وتيرة الإنجاز في تنفيذ مشاريع مائية كبرى تشهدها المحافظة، بالإضافة للمضي في مشاريع أخرى تحتاج إلى توفير المخصصات المالية لطرح عطاءاتها والمباشرة بتنفيذها.
وتأتي أهمية تلك المشاريع في ضوء ما تعانيه المحافظة من شح مصادرها المائية وتراجع طاقاتها صيفا، وعدم كفاية حصصها من خارج المحافظة، ووجود نسبة فاقد تصل إلى 40 %، وبقاء تجمعات بلا شبكات مياه.
المواطن علي هزايمة قال، إن "حل مشكلة المياه في مناطق عجلون، يتطلب الإسراع بتنفيذ مشاريع كبرى كالخط الناقل من سد كفرنجة وإنشاء محطة التحلية في عنجرة، وخفض نسبة الفاقد الكبيرة من الشبكات التي تحتاج إلى استبدال معظمها، وخصوصا القديمة والتي مضى عليها عشرات السنوات".
النائب صفاء المومني طالبت بضرورة الإسراع بطرح عطاءات المشاريع المائية في المحافظة، سواء التي تأتي بمنح دولية أو التي تنفذ من مخصصات مجلس المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستبقى تعاني العطش وتتفاقم المشكلة سنويا في حال استمر البطء في تنفيذ بعض المشاريع واستمرار الوعود بتنفيذ أخرى.
ويقول المواطن حسان عريقات إن نقص مياه الشرب يتكرر في مناطق عديدة بمحافظة عجلون كل صيف، مشيرا إلى معاناتهم بمنطقة عين البستان لأكثر من 3 أسابيع حتى وصول المياه، مؤكدا أن هذا الحال سيستمر حتى تنفيذ مشاريع مائية وعدوا بها منذ عدة سنوات، من شأنها حل المشكلة، وما يزال موعد إنجازها غير محدد، كمحطة التحلية في منطقة القاعدة بعنجرة والخط الناقل من سد كفرنجة.
ويؤكد أحمد أبو محمد أنه ورغم تأكيدات مسؤولي المياه بقرب المباشرة بمشروع محطة التحلية والخط الناقل، إلا أن أحدا لا يعلم متى سيتم الانتهاء من المشروع بجميع مراحله، ما يبقي مناطق مرشحة للاستفادة منه، كعنجرة ومناطق الصفا وعين البستان وعين جنا وعجلون في حالة ترقب ومعاناة قد تطول أو تقصر بالاعتماد على سير العمل حال البدء بالتنفيذ وعدم التعثر في أي من مراحله، لافتا إلى وجود الكثير من شكاوى المواطنين من تأخر الدور وعدم كفايته في تلك المناطق، ما يضطرهم لشراء المياه من الصهاريج الخاصة بأثمان مرتفعة.
ويشير منذر الزغول إلى دراسة سابقة أعدتها جمعية دارة عجلون للتراث والثقافة وجهات متعاونة، مستعينة بأرقام وحدة التنمية في المحافظة، أوضحت أن أسبابا أخرى تجعل المحافظة تعاني شحا في مياه الشرب صيفا، كحدوث التلوث والعكورة أحيانا، واهتراء شبكات المياه، وارتفاع نسبة الفاقد في الشبكات لتصل إلى 40 %.
وبينت الدراسة أن إدارة مياه المحافظة، عادة ما تعزو السبب بظهور هذه الأزمات إلى تراجع طاقة مصادر المياه في المحافظة صيفا إلى أكثر من النصف، وعدم حصولها على حصتها من محطات المياه بإربد والبالغة 150 مترا مكعبا في الساعة والتي يتم من خلالها تزويد العديد من قرى المحافظة.
ويظهر تقرير لدى دار المحافظة بعجلون أنه تم تنفيذ مشاريع تخدم واقع المياه والصرف الصحي بما يزيد على 2.5 مليون دينار بتمويل من اللامركزية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أنه تم رصد 900 ألف للعام الحالي، إضافة لرصد ما يزيد على 1.5 مليون دينار للعام المقبل، بحيث تتضمن مشروع لتأهيل وإيصال شبكات المياه داخل وخارج التنظيم، ومشروع لتأهيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، رغم أن هناك مناطق لديها صعوبة في إيصال المياه لها، وتعاني من انقطاعات وبالأخص مناطق عنجرة والصفا ومناطق متفرقة فردية في باقي المحافظة، إضافة إلى وجود تجمعات خارج التنظيم تحتاج لخدمتها بالمياه، لا سيما أن الدراسة والإمكانية متوفرة.
كما أشار التقرير إلى أنه تم وضع خطة مستقبلية لتحسين التزويد المائي، وتتضمن إنشاء محطة تحلية وخطوط ناقلة وبوسترات وخزانات من بعد سد كفرنجة ولغاية خزان القاعدة في عنجرة، لتزويد مناطق عنجرة وعين جنا، مبينا أن المشروع ممول من (USAID) بقيمة حوالي 10 مليون دولار وهو قيد الإحالة حاليا، وستكون طاقته السنوية بما يعادل مليون ونصف متر مكعب، أي بما تعادل زهاء 25 % من كمية التزويد السنوي الحالية.
ووفق التقرير، هناك مشاريع أخرى تتعلق بإعادة تأهيل محطة مياه التنور وإنشاء خطوط ناقلة لغاية خزان اشتفينا، وسيتم أيضا تمويل المشروع من (USAID بقيمة 3 ملايين دولار، وإعادة تأهيل مجموعة من شبكات المياه في مواقع مختلفة بالمحافظة ممولة من مخصصات مجالس المحافظة، وذلك لتحسين التزويد المائي وتقليل الفاقد.
وستشمل الخطة إعادة تأهيل مجموعة من محطات ضخ المياه فيما يخص المنشآت والمضخات واللوحات، بحيث تكون ملائمة فنياً وبقدرات تناسب واقع التشغيل مما ينعكس على تحسين التزويد الماني وتقليل الحاجة للطاقة وتقليل الفاقد في محطات التنور، راسون، عين جنا والقنطرة، ومشروع إعادة تأهيل وتحسين وصيانة شبكات وتركيب وعمل ربطات المياه في جميع مناطق عجلون ممول من مجلس المحافظة، حيث تمت إحالته وبانتظار إعطاء المقاول أمر المباشرة للبدء بتنفيذه، وعطاء مسح ميداني لكامل وصلات المياه والعدادات في محافظة عجلون بالتنفيذ وتصويب أوضاعها حسب الأصول من أجل تقليل الفاقد ممول أيضا من USAID بكلفة تقدر بحوالي نصف مليون دولار، بالإضافة إلى أن هناك مشروعا استراتيجيا على مستوى المملكة وهو الناقل الوطني والذي سيعكس من خلاله تحسين التزويد المائي لجميع محافظات المملكة.
من جهتها، تؤكد مصادر إدارة مياه عجلون، أن "نسبة فاقد المياه في المحافظة تبلغ زهاء 43 %، نظرا لوجود شبكات قديمة بحاجة إلى إعادة تأهيل، وهذا ضمن الخطط والبرامج، وهناك استخدامات غير مشروعة تجري متابعتها بصورة حثيثة"، مشيرة إلى أن "عدادات المياه للمشتركين بلغت 28 ألف عداد، تتم أيضا متابعتها باستمرار للوقوف على مدى صلاحيتها من العبث غير المبرر".
وبين مدير المياه المهندس مالك الرشدان، أن "هناك مشاريع مائية ستنفذ في محافظة عجلون من خلال المنح الدولية بقيمة 83 مليون دينار، كما خصصت مبالغ لإيصال وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي لكافة مناطق المحافظة".
وقال، إن "شركة مياه اليرموك/ إدارة مياه عجلون أعدت خططا ومشاريع طموحة ودراسات لهذه المشاريع"، مبينا أن عددها 15 مشروعا تشتمل على إنشاء شبكة صرف صحي لمنطقة الجنيد بمنحة كويتية تقدر قيمتها حوالي 66 مليون دينار، ومشروع جر مياه ما بعد سد كفرنجة إلى منطقة القاعدة في عنجرة بمنحة دولية (USAID) تقدر بحوالي 10 ملايين دولار، وتحسين شبكة المياه في بلدة صخرة بمنحة من (USAID) تقدر بحوالي 200 ألف دينار، وشبكة مياه لبلدة عبين بمنحة من (USAID) تقدر بحوالي 200 ألف دينار، وشبكة مياه لمناطق بلدية العيون بمنحة من (USAID) تقدر بـ200 ألف دينار، واستبدال عدادات المشتركين في كافة مناطق المحافظة بمنحة من (USAID) تقدر بـ200 ألف دينار.
وأشار إلى أن المشروعات المائية في المحافظة ستتضمن تنفيذ خط ناقل قطر 200 ملم بطول 9 كم من محطة زقيق 4 إلى خزان اشتفينا بمنحة دولية (KFW) تقدر بـ800 ألف دينار، وخط ناقل للمياه قطر 150 ملم بطول 3كم من محطة باعون 4 إلى قرية أوصرة بمنحة دولية (KFW) تقدر بـ224 ألف دينار، وإعادة تأهيل شبكات المياه في منطقة المثلث عبين ورأس منيف وسامتا ورأس منيف بمنحة دولية من (KFW) تقدر بحوالي المليون دينار، وإعادة تأهيل محطات الضخ في راسون وعين جنا وزقيق 2 والتنور وعين القنطرة بمنحة دولية من (KFW) تقدر بحوالي 800 ألف دينار.
يشار إلى أن هناك طلبات لتوصيل شبكات المياه لحوالي 15 تجمعا سكانيا خارج التنظيم، حيث تشير الدراسة الأولية ان كلفة إيصال المياه لهذه التجمعات تبلغ 2 مليون دينار، إذ من المخطط أن يتم خدمة هذه المناطق أول بأول سواء من خلال المنح الدولية أو من خلال موازنة مجلس المحافظة.



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