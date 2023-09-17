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صحي أبو سيدو بالأغوار.. خدمات متواضعة بمبنى مستأجر ومتهالك

9/17/2023 11:19:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






بمبنى متواضع، استأجرت مديرية صحة لواء الغور الشمالي الطابق الثاني لتخصيصه كمركز صحي أولي لسكان منطقة أبو سيدو، بعد أن توقف مشروع بناء مركز صحي قبل سنوات، لظروف ارجعتها الجهات المعنية حينها الى جائحة كورونا ونقص المخصصات.
مع وقف مشروع بناء مركز صحي جديد، كان الاستئجار خيارا وحيدا، وفيما وجد أهالي المنطقة أنفسهم مكرهين على تقبل الأمر، فإن مكان ومواصفات المبنى المستأجر هما ما أثار حفيظتهم، وتحديا وقوعه بمنطقة غير سكنية، فضلا عن وجوده بالطابق الثاني حيث يعاني كبار السن نتيجة استخدام الدرج كمرحلة أولى قبل تلقي العلاج.
ويرى أهالي منطقة أبو سيدو، أن المركز الصحي بالمنطقة لا يفي بالحاجة ولا يقدم الخدمة العلاجية على وجه مناسب.
ويطالب العديد من السكان بالعمل على نقل المركز إلى مبنى آخر لحين عودة طرح مشروع بناء مركز جديد.
وقالوا "المركز الصحي بموقعه ومبناه المستأجر، لا يصلح أن يكون مركز صحي، إذ يفتقر لشروط الصحة والسلامة العامة، ويعاني من تصدعات جانبية، رغم أنه يخدم أربع مناطق سكنية".
ويطالب مراجعون للمركز بإيجاد مبنى بديل بين الأحياء السكنية، يكون قريبا ويسهل عليهم الوصول إليه لتلقي الخدمة الصحية دون أي معاناة أو مشقة، مؤكدين أن العديد منهم يضطر إلى الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج لتلافي قطع مسافة تزيد على 5 كلم لحين الوصول لمركز صحي متواضع.
وقال علي القويسم إن المركز الصحي في أبو سيدو شهد تغيير مكانه، إذ كان في السابق قريبا من قناة الملك عبدالله، وشهدت المنطقة حوادث غرق لأطفال وقت تواجد أمهاتهم بالمركز لتلقي العلاج، وتم نقل المركز قبل حوالي 3 أعوام إلى المكان الحالي وسط السوق التجاري، إلا أن المكان لم يكن مناسبا بسبب وجوده بمبنى في الطابق الثاني، وهو لا يناسب كبار السن والأمهات الحوامل ناهيك عن ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن عمليات نقل المركز دفعت المواطنين في المنطقة الى المطالبة ببناء مركز صحي أولي يناسب طبيعة المنطقة والكثافة السكانية.
وقال محمد الرياحنة إن إنشاء المركز الصحي مطلب ذو أهمية وضرورة ملحة، مؤكدا أن أهالي اللواء أغلبهم فقراء وغير قادرين على التنقل بين مراكز الخدمات العلاجية للحصول على علاج أو أدوية، مطالبا بالعمل على إنشاء مركز صحي أولي لخدمة المنطقة.
ولفتت المسنة أم محمد أبو نعاج، إلى سوء أوضاع المركز الصحي المستأجر، وما تواجه من معاناة في صعود الدرج، إذ تضطر في كل زيارة للمركز الصحي الجلوس بين الحين والآخر على الدرج لحين الوصول إلى عيادة الطبيب المعالج، وخاصة أنها تعاني من أمراض عدة منها الضغط وآلام في الفقرات.
بدوره، وأوضح عضو اللجنة اللامركزية بالأغوار عقاب العوادين أن وزارة الصحة بصدد بناء مركز صحي أولي في منطقة أبو سيدو، لا سيما وأن المركز سيخدم حال إنشائه 4 مناطق، كما أنه سيوفر العديد من الخدمات الصحية والتخصصات المختلفة، مؤكدا أن المشروع من المنتظر المباشر به قريبا.
من جانبه، قال مصدر من مديرية صحة لواء الغور الشمالي، إن مركز صحي أبو سيدو الحالي هو مركز أولي ويفي من حيث الخدمات التي يقدمها بالحاجة.
وفيما يخص المبنى وموقعه، أشار المصدر، أنه تم البحث عن مكان آخر ليكون بديلا عن المبنى المستأجر الحالي ولغاية الآن لم يتم العثور على مبنى مناسب.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على إنشاء مركز صحي في المنطقة قريبا، بينما لم يذكر الوقت المحدد للبدء بالمشروع.
واعتبر أن هناك مستشفيات قريبة من منطقة أبو سيدو، وبإمكان السكان مراجعتها بأي وقت وتلقي الخدمات العلاجية حال تعذر عليهم الوصول إلى المركز الصحي.



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