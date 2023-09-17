Monday, 18 September 2023 07:25 GMT

سانتو يعتمد الضغط للآسيوية

9/17/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، وتيرة تحضيرات العميد لمواجهة أولماليك الأوزبكي، التي ستجمعهما غدا لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا. وأخضع البرتغالي لاعبيه لمران رئيسي، طبق خلاله عددا من الجمل الفنية، قبل أن يطبق نهجه الفني للمباراة عبر مناورة تكتيكية، أوقفها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه.
وركز سانتو على تنويع اللعب بين الأطراف والعمق، والضغط على حامل الكرة في الثلث الهجومي.

MENAFN17092023000089011017ID1107086154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث