سانتو يعتمد الضغط للآسيوية

سانتو يعتمد الضغط للآسيوية
التاريخ
9/17/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، وتيرة تحضيرات العميد لمواجهة أولماليك الأوزبكي، التي ستجمعهما غدا لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا. وأخضع البرتغالي لاعبيه لمران رئيسي، طبق خلاله عددا من الجمل الفنية، قبل أن يطبق نهجه الفني للمباراة عبر مناورة تكتيكية، أوقفها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه.
وركز سانتو على تنويع اللعب بين الأطراف والعمق، والضغط على حامل الكرة في الثلث الهجومي.
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