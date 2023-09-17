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عالمية وآسيوية للتايكوندو

9/17/2023 11:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏يشارك المنتخب السعودي للبارا تايكوندو في بطولة العالم للبارا التي ستقام في المكسيك خلال الفترة من الـ21 وحتى الـ24 من سبتمبر الجاري، وكان الأخضر قد بدأ مشوار التجهيز للعالمية في القاهرة وأكمل استعداداته بالمكسيك.
وعلى الصعيد ذاته غادر المنتخب السعودي الأول للتايكوندو إلى شنغهاي لإكمال برنامجه الإعدادي لدورة الألعاب الآسيوية الـ19، التي تستضيفها هانغتشو الصينية بداية من الـ23 من سبتمبر الجاري، بتواجد 18 لاعبًا ولاعبة.

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