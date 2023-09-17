عالمية وآسيوية للتايكوندو

عالمية وآسيوية للتايكوندو
التاريخ
9/17/2023 11:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يشارك المنتخب السعودي للبارا تايكوندو في بطولة العالم للبارا التي ستقام في المكسيك خلال الفترة من الـ21 وحتى الـ24 من سبتمبر الجاري، وكان الأخضر قد بدأ مشوار التجهيز للعالمية في القاهرة وأكمل استعداداته بالمكسيك.
وعلى الصعيد ذاته غادر المنتخب السعودي الأول للتايكوندو إلى شنغهاي لإكمال برنامجه الإعدادي لدورة الألعاب الآسيوية الـ19، التي تستضيفها هانغتشو الصينية بداية من الـ23 من سبتمبر الجاري، بتواجد 18 لاعبًا ولاعبة.
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