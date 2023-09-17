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اتفاقية بين الصحة وأسترازينيكا وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

9/17/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرمت "الصحة" اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أسترازينيكا وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية؛ تضمن استدامة الرعاية الصحية الرائدة في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون؛ يهدف إلى تحول هائل لتقليل انبعاثات الكربون في مجال الرعاية الصحية بالتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبينت "الصحة" أن شركة أسترازينيكا تركز على العديد من المجالات المهمة، ومن ضمنها استخدام التقنيات الرقمية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، مع التركيز على ضمان وصولها المستدام والعادل لأفراد المجتمع؛ بهدف تحسين جودة الحياة من خلال التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن الأمراض وتشخيصها وعلاجها، مشيرة إلى أن الخطة التي تم الاتفاق عليها تدعو إلى مراجعة صارمة وتحديث لضوابط ومعايير إدارة الأمراض، بهدف دمج تدابير مبتكرة تقلل من البصمة الكربونية للرعاية الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة في قطاع الرعاية الصحية، وتشجيع جميع الجهود التعاونية لقياس وتقليل البصمة الكربونية لأنظمة الرعاية الصحية من خلال تبادل المعرفة وتطوير أفضل الممارسات في ورش عمل مثمرة، كما أن هذه الشراكة تمثل منعطفًا حاسمًا نحو نظام رعاية صحية أكثر استدامة في المملكة العربية السعودية، حيث إنها تتناسق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. معًا، وقيادة التغيير إلى نظام رعاية صحية أكثر مراعاة للبيئة ".
من جانبها أكدت شركة أسترازينيكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان أنها ستعمل على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية؛ عن طريق استخدام التقنيات الرقمية، وتحسين نوعية الحياة؛ من خلال التشخيص المبكر والفحص وتوعية المرضى، ودعم مبادرات إزالة الانبعاثات الكربونية من نظم الرعاية الصحية، من خلال هذه الشراكات المبتكرة في المملكة وحول العالم، حيث يمكنها تسليط الضوء على الإجراءات العلمية التي تتخذها لمواجهة تغيير المناخ، وتحقيق العدالة الصحية، وبناء المرونة في أنظمة الرعاية الصحية من أجل تحقيق حياة صحية للناس والمجتمع والكوكب.
كما أشارت شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية الى أن هذه الشراكة تمثل اليوم إنجازاً مهماً في أجندة الاستدامة في المملكة العربية السعودية؛ حيث تتضافر جهود كل من وزارة الصحة وشركة أسترازينيكا والشبكة السعودية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتكون رائدة في تحويل قطاع الرعاية الصحية لمستقبل أكثر استدامة، ونحن نتفهم التحديات وصعوبة المهمة، ولكن معًا نحن مصممون على التغيير التدريجي، وفرض التأثير الإيجابي، والوصول إلى هدفنا في إزالة انبعاثات الكربون.
وأضافت، بناء على هذا التعاون، سيتم تشكيل فريق عمل يتصدر هذه المبادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. و سيركز فريق العمل هذا على مواءمة البحث والتدريب والتكنولوجيا والابتكار أثناء تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية؛ لقياس التقدم وتحديد مجالات التحسين، مؤكدة أن هذه الشراكة تقوم على رؤية مشتركة والتزام بإحداث تأثير إيجابي ودائم على البيئة والمجتمع ومستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن شركة أسترازينيكا هي شركة أدوية حيوية عالمية رائدة علمياً؛ تركز على اكتشاف وتطوير وتسويق أدوية يحتاج استخدامها إلى وصفة طبية، في مجال الأورام والأمراض النادرة والمستحضرات الدوائية الحيوية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي والجهاز التنفسي وجهاز المناعة. يقع المقر الرئيسي للشركة في كامبريدج بالمملكة المتحدة، وتعمل في أكثر من 100 دولة. ويستخدم ملايين المرضى أدويتها.

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