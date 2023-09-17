اتفاقية بين الصحة وأسترازينيكا وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتفاقية بين الصحة وأسترازينيكا وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
التاريخ
9/17/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرمت "الصحة" اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أسترازينيكا وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية؛ تضمن استدامة الرعاية الصحية الرائدة في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون؛ يهدف إلى تحول هائل لتقليل انبعاثات الكربون في مجال الرعاية الصحية بالتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبينت "الصحة" أن شركة أسترازينيكا تركز على العديد من المجالات المهمة، ومن ضمنها استخدام التقنيات الرقمية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، مع التركيز على ضمان وصولها المستدام والعادل لأفراد المجتمع؛ بهدف تحسين جودة الحياة من خلال التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن الأمراض وتشخيصها وعلاجها، مشيرة إلى أن الخطة التي تم الاتفاق عليها تدعو إلى مراجعة صارمة وتحديث لضوابط ومعايير إدارة الأمراض، بهدف دمج تدابير مبتكرة تقلل من البصمة الكربونية للرعاية الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة في قطاع الرعاية الصحية، وتشجيع جميع الجهود التعاونية لقياس وتقليل البصمة الكربونية لأنظمة الرعاية الصحية من خلال تبادل المعرفة وتطوير أفضل الممارسات في ورش عمل مثمرة، كما أن هذه الشراكة تمثل منعطفًا حاسمًا نحو نظام رعاية صحية أكثر استدامة في المملكة العربية السعودية، حيث إنها تتناسق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. معًا، وقيادة التغيير إلى نظام رعاية صحية أكثر مراعاة للبيئة ".
من جانبها أكدت شركة أسترازينيكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان أنها ستعمل على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية؛ عن طريق استخدام التقنيات الرقمية، وتحسين نوعية الحياة؛ من خلال التشخيص المبكر والفحص وتوعية المرضى، ودعم مبادرات إزالة الانبعاثات الكربونية من نظم الرعاية الصحية، من خلال هذه الشراكات المبتكرة في المملكة وحول العالم، حيث يمكنها تسليط الضوء على الإجراءات العلمية التي تتخذها لمواجهة تغيير المناخ، وتحقيق العدالة الصحية، وبناء المرونة في أنظمة الرعاية الصحية من أجل تحقيق حياة صحية للناس والمجتمع والكوكب.
كما أشارت شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية الى أن هذه الشراكة تمثل اليوم إنجازاً مهماً في أجندة الاستدامة في المملكة العربية السعودية؛ حيث تتضافر جهود كل من وزارة الصحة وشركة أسترازينيكا والشبكة السعودية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتكون رائدة في تحويل قطاع الرعاية الصحية لمستقبل أكثر استدامة، ونحن نتفهم التحديات وصعوبة المهمة، ولكن معًا نحن مصممون على التغيير التدريجي، وفرض التأثير الإيجابي، والوصول إلى هدفنا في إزالة انبعاثات الكربون.
وأضافت، بناء على هذا التعاون، سيتم تشكيل فريق عمل يتصدر هذه المبادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. و سيركز فريق العمل هذا على مواءمة البحث والتدريب والتكنولوجيا والابتكار أثناء تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية؛ لقياس التقدم وتحديد مجالات التحسين، مؤكدة أن هذه الشراكة تقوم على رؤية مشتركة والتزام بإحداث تأثير إيجابي ودائم على البيئة والمجتمع ومستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن شركة أسترازينيكا هي شركة أدوية حيوية عالمية رائدة علمياً؛ تركز على اكتشاف وتطوير وتسويق أدوية يحتاج استخدامها إلى وصفة طبية، في مجال الأورام والأمراض النادرة والمستحضرات الدوائية الحيوية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي والجهاز التنفسي وجهاز المناعة. يقع المقر الرئيسي للشركة في كامبريدج بالمملكة المتحدة، وتعمل في أكثر من 100 دولة. ويستخدم ملايين المرضى أدويتها.
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