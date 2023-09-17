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سياحة المؤتمرات

9/17/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد سياحة المؤتمرات موردًا اقتصاديًا مهمًا، وتركز الدول على جعل مدنها ومناطقها جاذبة للمؤتمرات في شتى المجالات مما يتيح الترويج السياحي لدى فئة مثقفة واعية مؤثرة.
تمتلك المملكة إمكانات كبيرة في مجال سياحة المؤتمرات، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، حيث تتمتع المملكة بتنوع ثقافي وحضاري كبير، حيث تضم العديد من المواقع التاريخية والأثرية، والمعالم الدينية، والمدن الحديثة، مما يجعلها وجهة جذابة للمشاركين في المؤتمرات من مختلف أنحاء العالم.
ومن الإمكانات البنية التحتية المتطورة حيث تمتلك المملكة المطارات الحديثة، والفنادق الفاخرة، والمراكز التجارية والقاعات المتخصصة، مما يوفر بيئة مريحة ومناسبة لعقد المؤتمرات.
وهناك اهتمام حكومي كبير بقطاع السياحة حيث تبذل هيئة السياحة والوزارة جهودًا بارزة بهذا الشأن، حيث أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية، بما في ذلك سياحة المؤتمرات.
ويمكن للمملكة تعزيز مكانتها في مجال سياحة المؤتمرات من حيث التركيز على المؤتمرات ذات الأهمية العالمية والتي تجذب عددا كبيرا من المشاركين الدوليين، والتسويق والترويج الفعال لقطاع سياحة المؤتمرات بحيث تكون في أماكن فريدة من ناحية الطبيعة أو ذات مكانة تاريخية أو ثقافية، كذلك فتح أفق التعاون مع القطاع الخاص والثالث، وذلك من خلال توفير الحوافز والخدمات اللازمة ويقوم بذلك صندوق التنمية السياحي، ولعل هذا الدعم من الضرورة أن يشمل المنظمين الدوليين للمؤتمرات، ولعل أهم جانب هو الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، حيث تقع في قلب العالم العربي، مما يسهل الوصول إليها للمشاركين من مختلف أنحاء العالم.
سياحة المؤتمرات تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توليد العملة الأجنبية، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، وتساهم كذلك في تعزيز التبادل المعرفي بين مختلف الثقافات والبلدان، مما يساهم في التنمية البشرية، والترويج السياحي وذلك من خلال جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، فقد بلغ إجمالي قيمة سوق سياحة المؤتمرات العالمي في عام 2022 حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بنسبة %3.5 سنويا في السنوات القادمة.
ولهذا فمن الضروري أن نستهدف جزءًا كبيرًا من حصة سوق سياحة المؤتمرات عالميًا لأن لدينا العديد من المزايا التي قد لا تتوفر في البلدان الأخرى.

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