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مسار سياحي لجبل القارة

9/17/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أوصى مرشدون سياحيون، ومنظمو رحلات سياحية في الأحساء، بتخصيص مطل سياحي في جبل القارة ((الشبعان)) في الأحساء، يلبي رغبة مكتشفي مواقع الجذب السياحي، واختيار مناطق إستراتيجية في سطح الجبل وتطويرها كأفضل مكان لمشاهدة الواحة بصورة بانورامية واسعة للاستراحة والتقاط أجمل الصور لأكبر واحة نخيل في العالم، ويحقق المطل 6 عناصر جذب سياحي للجبل، وهي: مشاهدته من الخارج، الدخول في مغاراته، وتسلق الجبل، والمشي على سطح الجبل، ومشاهدة الواحة الزراعية والمدن والقرى المحيطة من الأعلى، والتقاط الصور، والتأكيد على تصحيح بعض ممرات التسلق وتسويتها لتسهيل المرور عليها لتلافي الانزلاق، ووضع حواجز حديدية في الممرات الضيقة أثناء الصعود أو التي بالقرب من منحدر، ويحتاج زيادة الحذر.
متسلقون وهواة
قال عضو المجلس البلدي سابقاً علي السلطان لـ((الوطن)): رغم التضاريس الوعرة لبعض المواقع في جبل القارة، ووجود بعض التشققات في سطحه، إلا أنه لا توجد حالات سقوط متكررة، وهذا ناتج عن انتشار ثقافة السلامة، وتوخي الحذر ووجود ممرات اكتشفها الأوائل، وسار عليها المتسلقون والهواة، وهي أشبه بالمسار السياحي للاستمتاع بصعود الجبل، ومشاهدة الواحة، إلا أننا بحاجة لزيادة وعي السياح والهواة ورفع مستوى السلامة في المنطقة.
ذوو الإعاقة
شدد مرشدون سياحيون ومنظمو رحلات سياحية، على ضرورة التحذير من الاقتراب من التشققات أو العبور أو القفز عليها، والتحذير من الوصول إلى نهاية الصخور خشية الانزلاق، ونشر مقاطع توعوية توضح طريقة التسلق الآمنة وعدم المغامرة أو السلوكيات الخاطئة، واستكشاف المواقع السياحية قبل زيارتها، واستشعار مواطن الخطر، وزيادة سهولة الممرات في الجبل لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة والكراسي المتحركة، والتكاتف مع أهالي البلدات المحيطة بالجبل والتحذير من الممارسات غير الآمنة، وتداول لوائح السلامة والإخلاء في المواقع السياحية.
نبات المانجروف
أبان علي الحاجي الباحث في شؤون الجبل، أن الجبل تكون قبل 25 إلى 30 مليون سنة، والخطوط الحمراء (أكاسيد الحديد) ناتجة عن بقايا المانجروف وكائنات حية، ويصنف الجبل من الصخور الرسوبية ((قشرة جيرية متصلبة– حجر رملي كلسي– حجر طيني))، ونبات المانجروف نشأ في ملتقى الأنهار مع البحر، واصفًا كهوف الجبل بأنها: معتمة بمدخل واحد، ومكشوفة بمدخل واسع أو عدة مداخل (غار البدو- غار العيد)، وكهوف صغيرة جدًا بمدخل ضيق جدًا، وكهوف متسلسلة، وكهوف مداخلها داخل كهوف (غار الناقة)، وكهوف بممرات لا نهائية (المغارة).

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