تضاعف ركاب قطار الحرمين مرتين في عام
التاريخ
9/17/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد ركاب قطار الحرمين خلال العام الماضي إلى 3.312.503 ركاب، بزيادة تقدر بأكثر من 2 مليون راكب مقارنة بعام 2021، الذي وصل فيه عدد المسافرين إلى 934.571 راكبًا، بينما بلغ عدد المسافرين على سار ((شبكة الشرق)) 1.565.674 راكبًا، وعلى سار ((شبكة الشمال)) 647.816 راكبًا، ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للنقل فقد بلغ عدد الحجاج خلال موسم الحج الماضي على قطار المشاعر المقدسة 1.296.349 حاجًا.
حركة النقل
ــــــــــــــــــ 2022
قطار الحرمين
3.312.503 ركاب
شبكة الشرق
1.565.674 راكبًا
شبكة الشمال
647.816 راكبًا
1.296.349 حاجًا
2021
قطار الحرمين
934.571 راكبًا
شبكة الشرق
1.256.929 راكبًا
شبكة الشمال
428.778 راكبًا
2020
قطار الحرمين
206.268 راكبَا
شبكة الشرق
967.651 راكبًا
شبكة الشمال
283.070 راكبًا
MENAFN17092023000089011017ID1107086134
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