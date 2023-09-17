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جولة حمراء والصدارة زرقاء

9/17/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) طغى اللون الأحمر على الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بظهور البطاقة الحمراء 6 مرات خلال مباريات الجولة كأعلى جولة شهدت حضور البطاقة الحمراء حتى الآن، كما سجلت أعلى حضورًا للبطاقات الملونة بـ43 بطاقة، واحتسب قضاة الملاعب 8 ضربات جزاء كأعلى جولة حتى الآن، سجلت جميعها، وحافظ الهلال على الصدارة للجولة الثانية على التوالي، وعلى سجله خال من الخسائر بتسجيله أكبر نتيجة حتى الآن.
وتذوق التعاون طعم الخسارة الأولى على يد الأهلي بعد 142 يومًا بلا خسارة، وحقق الشباب انتصاره الأول، والحزم وضمك بدون انتصارات، وتمسك نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصدارة الهدافين وصناع اللعب.

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