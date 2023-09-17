جولة حمراء والصدارة زرقاء
التاريخ
9/17/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) طغى اللون الأحمر على الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بظهور البطاقة الحمراء 6 مرات خلال مباريات الجولة كأعلى جولة شهدت حضور البطاقة الحمراء حتى الآن، كما سجلت أعلى حضورًا للبطاقات الملونة بـ43 بطاقة، واحتسب قضاة الملاعب 8 ضربات جزاء كأعلى جولة حتى الآن، سجلت جميعها، وحافظ الهلال على الصدارة للجولة الثانية على التوالي، وعلى سجله خال من الخسائر بتسجيله أكبر نتيجة حتى الآن.
وتذوق التعاون طعم الخسارة الأولى على يد الأهلي بعد 142 يومًا بلا خسارة، وحقق الشباب انتصاره الأول، والحزم وضمك بدون انتصارات، وتمسك نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصدارة الهدافين وصناع اللعب.
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