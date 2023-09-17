ظهير مفتاح انتصارات العالمي
التاريخ
9/17/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ينافس ظهير النصر الأيمن، الدولي سلطان الغنام، 5 لاعبين، منهم 4 أجانب ومحلي وحيد، في صناعة الأهداف هذا الموسم، في وقت تحول اللاعب إلى صانع لعب، كأول ظهير محلي يصنع 5 أهداف لزملائه هذا الموسم، منها 3 أهداف بالدوري ولجت شباك المنافسين، من أصل 14 صناعة للفرص المحققة.
مساهمات
وصل الغنام في مساهمته التهديفية مع العالمي إلى 30 مساهمة في تاريخ دوري المحترفين، حيث لعب 136 مباراة، سجل 9 أهداف، وصنع 21 هدفا، وينافس اللاعب كلا من رونالدو وغريب من النصر، وماتيوس كاسترو من التعاون أصحاب 4 صناعات تهديفية، ويتساوى مع لاعب الاتفاق هندرسون، ولاعب الأهلي رياض محرز بـ3 صناعات تهديفية.
اختبار
يدخل الغنام، اختبارا حقيقيا الجمعة المقبلة، حينما يواجه لاعب الأهلي ماكسيمان وجها لوجه في كلاسيكو الجولة السابعة، وذلك لتأكيد نجوميته، واعتباره منطلق هجمات الفريق بالجهة اليمنى، إذ يعول عليه النصراويون كثيرا، لمواصلة نجوميته، وتأكيد أفضليته داخل الملعب، وتأثيره في نتائج الفريق الإيجابية هذا الموسم.
- انطلاقات الغنام مفتاح انتصارات العالمي
- صناعة الغنام تنافس 5 لاعبين
- 30 صناعة للأهداف تاريخيا بالدوري
-14 صناعة للأهداف المحققة
-مواجهة ماكسيمان اختبار حقيقي للغنام
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