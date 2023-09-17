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ظهير مفتاح انتصارات العالمي

9/17/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ينافس ظهير النصر الأيمن، الدولي سلطان الغنام، 5 لاعبين، منهم 4 أجانب ومحلي وحيد، في صناعة الأهداف هذا الموسم، في وقت تحول اللاعب إلى صانع لعب، كأول ظهير محلي يصنع 5 أهداف لزملائه هذا الموسم، منها 3 أهداف بالدوري ولجت شباك المنافسين، من أصل 14 صناعة للفرص المحققة.
مساهمات
وصل الغنام في مساهمته التهديفية مع العالمي إلى 30 مساهمة في تاريخ دوري المحترفين، حيث لعب 136 مباراة، سجل 9 أهداف، وصنع 21 هدفا، وينافس اللاعب كلا من رونالدو وغريب من النصر، وماتيوس كاسترو من التعاون أصحاب 4 صناعات تهديفية، ويتساوى مع لاعب الاتفاق هندرسون، ولاعب الأهلي رياض محرز بـ3 صناعات تهديفية.
اختبار
يدخل الغنام، اختبارا حقيقيا الجمعة المقبلة، حينما يواجه لاعب الأهلي ماكسيمان وجها لوجه في كلاسيكو الجولة السابعة، وذلك لتأكيد نجوميته، واعتباره منطلق هجمات الفريق بالجهة اليمنى، إذ يعول عليه النصراويون كثيرا، لمواصلة نجوميته، وتأكيد أفضليته داخل الملعب، وتأثيره في نتائج الفريق الإيجابية هذا الموسم.
- انطلاقات الغنام مفتاح انتصارات العالمي
- صناعة الغنام تنافس 5 لاعبين
- 30 صناعة للأهداف تاريخيا بالدوري
-14 صناعة للأهداف المحققة
-مواجهة ماكسيمان اختبار حقيقي للغنام

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