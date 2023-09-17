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الفهود يصلون تركمانستان

9/17/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت بعثة الفيحاء إلى تركمانستان، استعدادا لمواجهة آهال التركماني لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، في أول ظهور قاري للبرتقالي. ورافق البعثة الأمين العام المساعد للشؤون الإستراتيجية والدولية للاتحاد السعودي لكرة القدم، ماجد آل صاحب.
وقد اختتم الفهود تحضيراتهم قبل المغادرة، وركز خلالها مدربهم الصربي، ​فوك رازوفيتش،​ على الجانب الفني.

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