الفهود يصلون تركمانستان
التاريخ
9/17/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت بعثة الفيحاء إلى تركمانستان، استعدادا لمواجهة آهال التركماني لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، في أول ظهور قاري للبرتقالي. ورافق البعثة الأمين العام المساعد للشؤون الإستراتيجية والدولية للاتحاد السعودي لكرة القدم، ماجد آل صاحب.
وقد اختتم الفهود تحضيراتهم قبل المغادرة، وركز خلالها مدربهم الصربي، فوك رازوفيتش، على الجانب الفني.
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