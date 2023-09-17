الإصابات تقلق ماتياس قبل الكلاسيكو

الإصابات تقلق ماتياس قبل الكلاسيكو
التاريخ
9/17/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي نتائج الفحوص التي سيخضع لها اللاعب عبدالله العمار، بعد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة التعاون، مما أقلق المدرب الألماني ماتياس يايسله قبل مواجهة النصر الجمعة المقبلة، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن للمحترفين.
ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لإشاعة على موضع الإصابة للتأكد من الإصابة، كما تعرض اللاعب محمد المجحد لكدمة قوية غادر على أثرها ملعب اللقاء، ومن المتوقع صدور التقرير الطبي للاعب بعد تحديد الإصابة، وفترة العلاج من قبل الجهاز الطبي بالنادي.
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