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الإصابات تقلق ماتياس قبل الكلاسيكو

9/17/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي نتائج الفحوص التي سيخضع لها اللاعب عبدالله العمار، بعد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة التعاون، مما أقلق المدرب الألماني ماتياس يايسله قبل مواجهة النصر الجمعة المقبلة، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن للمحترفين.
ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لإشاعة على موضع الإصابة للتأكد من الإصابة، كما تعرض اللاعب محمد المجحد لكدمة قوية غادر على أثرها ملعب اللقاء، ومن المتوقع صدور التقرير الطبي للاعب بعد تحديد الإصابة، وفترة العلاج من قبل الجهاز الطبي بالنادي.

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