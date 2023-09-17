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بداية أوزبكية للعميد والزعيم

9/17/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الاتحاد والهلال إلى تسجيل بداية قوية في دوري أبطال آسيا، عندما يفتتحان مشواريهما في دور المجموعات بمواجهتي أجمك ونافباهور الأوزبكيين، لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة للبطولة القارية، التي يشارك فيها 40 ناديا تم توزيعها على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق.
ويتأهل بطل كل مجموعة إلى ثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة.
ويمثل المملكة في النسخة الجديدة من البطولة أندية الاتحاد والهلال والنصر والفيحاء.
ووفقا لنظام البطولة في النسخة الحالية، فإن كل فريق سيشارك بقائمة لاعبيه الأجانب كاملة، على أن يختار المدرب 5 لاعبين فقط قبل كل مباراة، بالإضافة إلى سادس آسيوي.

عودة العميد
على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة يستهل الاتحاد حامل اللقب مرتين من قبل، بمواجهة أجمك الأوزبكي لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي نجح في إعادة العميد لمنصات التتويج ببطولتي الدوري وكأس السوبر. ويملك الاتحاد طموحات كبيرة في ظل وجود كوكبة من النجوم، وربما يمنح سانتو الفرصة للوافد الجديد عبد الله المعيوف للمشاركة على حساب البرازيلي جروهي، كما سيتم استبعاد كورنادو لعدم الجاهزية، وربما البرتغالي جوتا. على الجهة المقابلة، يشارك أجمك للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة، بعد نسخة 2021 حينما احتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى. ونجح أجمك في التأهل لدور المجموعات بعد أن تجاوز السيب العماني والعربي القطري في الأدوار الإقصائية.
كتيبة عالمية
على إستاد الملك فهد الدولي يطمح الهلال البطل التاريخي اللقب بـ4 مرات إلى تدشين رحلة استعادة لقبه الذي فقده الموسم الماضي والتتويج بلقب خامس بمواجهة نافباهور، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ويمتلك الزعيم الذي يقوده مدربه البرتغالي خورخي خيسوس، أسماء عالمية ضخمة يحلم بها أي مدرب في ظل وجود الكثير من النجوم العالميين والمحليين المميزين، ويريد أن تكون البداية مثالية للغاية.. في المقابل، يعود نافباهور للمشاركة في دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت المشاركة الأولى في 1998، وتجاوز الفريق الأوزبكي الوكرة القطري في الدور التمهيدي.

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