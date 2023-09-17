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محاكمة عزل تاريخية تكسب الجمهوريين القوة

9/17/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تمت تبرئة المدعي العام الجمهوري في ولاية تكساس كين باكستون بالكامل من تهم الفساد في محاكمة عزل تاريخية، وهو حكم مدوٍ يؤكد من جديد قوة اليمين المتشدد للحزب الجمهوري، وأظهرت النتيجة متانة باكستون الدائمة في أكبر ولاية حمراء في أمريكا بعد سنوات من التهم الجنائية والفضائح وعزل أعطى نافذة نادرة للانقسامات بين الجمهوريين على المستوى الوطني مع اقتراب عام 2024.
وقال باكستون في بيان: ((الحقيقة لا يمكن دفنها من قبل السياسيين المشوهين أو المتبرعين الأقوياء لهم)). ولم يحضر سوى بضع ساعات من المحاكمة التي استمرت أسبوعين ولم يحضر جلسة النطق بالحكم.
وكانت المحاكمة بمثابة عرض للشهادة الرصينة والمشهد العرضي.
نفي المخالفات
ونفى باكستون ارتكاب أي مخالفات وجادل محاموه بعدم وجود دليل، وحظي باكستون بتأييد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أكد مجددًا دعمه في الأيام الأخيرة من المحاكمة وأشاد بالحكم. ونشر ترمب تغريدة على موقع Truth Social، منصته للتواصل الاجتماعي: ((إن انتصار كين باكستون كبير جدًا رائع!!!)).
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من عزله الساحق في مجلس النواب في تكساس - حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية قوية - تمت تبرئة باكستون بشكل مقنع من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

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