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زلزال المغرب يؤثر على الأطفال

9/17/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تواصل فرق الإنقاذ ميدانيًا عملياتها من أجل انتشال الجثامين، على أمل العثورعلى ناجين على قيد الحياة، بعد مرور أسبوع على زلزال المغرب المدمر، يوضح خبراء تأثيرالزلزال على الصحة النفسية للأطفال الذين لم يشهدوا حدثًا مشابهًا من قبل، حيث إن آخر زلزال شهده المغرب كان عام 2004
وبحسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات المغربية، فإن الزلزال المدمر تسبب في مقتل 2946، فيما عدد الجرحى بلغ 5674 إلى الآن، ويعيش سكان المناطق المنكوبة مشهد انتشال الجثث من تحت الركام، والخوف المستمر من أن يضرب الزلزال مرة أخرى.
الصحة النفسية
وقد فاجأ الزلزال الناس حين كانوا نيامًا، وانهدمت البيوت فوق رؤوسهم، ودفع المزيد منهم نحو الفقر واليتم والتهجير، فأصبحوا خلال دقائق معدودة أشخاصًا بدون مأوى ولا مال ولا حتى أوراق تثبت وجودهم، ولا شك أن الأطفال هم الأكثر تأثرًا بالصدمات التي يسببها الزلزال، وربما سيحملون آثارها معهم على مر سنين عمرهم، خصوصًا أن بعض الأطفال خسروا كل أفراد عائلتهم.
وبحسب ما نقلت صحيفة ((هسبريس)) المغربية، أوضحت إيمان أوخير، طبيبة نفسية للأطفال، أن ((تداعيات الزلزال على صحة الأطفال النفسية قد تختلف حسب فترة ردة الفعل، فنجد ردة فعل أولية تكون في حدود 48 ساعة، وتتجسد على شكل نوبات هلع، ويخلق ذلك عند الأطفال نوعًا من الانكماش وتخوفًا من الخروج إلى العالم الخارجي، إضافة إلى صعوبات في النوم والأكل، وهي عبارة عن ردة فعل طبيعية نسميها حالات الإجهاد الحاد التي تظهر أعراضها في الأسبوع الأول)).
وشددت على الانتباه إلى الحالات الخطرة التي تنعكس بتعرض الأطفال لكوابيس لها علاقة بحادثة الزلزال، وأشارت إلى أن هناك بعض الأطفال الذين يستعملون مظاهر أخرى للتعبير عن قلقهم، والتي تظهر في صورة صداع مستمر أو آلام بالبطن.

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