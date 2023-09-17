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آسيا والمحيط الهادئ تعيد تشكيل سياستها الدفاعية

9/17/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد وصول سفينتي شحن إلى أحد الموانى الأوكرانية بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، قال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إن كييف ستسلم نحو 20 ألف طن من القمح إلى دول في إفريقيا وآسيا، بينما يستمر تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته العسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويفسر ذلك تحليل، أجراه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS)، الذي يذكر صعوبة فصل تأثير الحرب الأوكرانية على السياسات والمواقف الدفاعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير المخاوف الموازية بشأن البيئة الأمنية الإقليمية التي يُنظر إليها على أنها متدهورة. لذا تعمل الحكومات في مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ على إعادة تشكيل سياساتها الدفاعية.
البُعد الأول
يشير التحليل إلى أن الواقع المطلق لاندلاع حرب واسعةالنطاق وطويلة الأمد بين الدول في أوروبا (حيث كان ذلك غير متوقع إلى حد كبير) يزود بعض حكومات آسيا والمحيط الهادئ بأسباب إضافية، أو على الأقل مبررات، لزيادة قواتها العسكرية، وبذل جهود من أجل ردع أو توفير دفاع أفضل ضد التهديدات الموجودة مسبقًا في منطقتهم. ويُنظر إلى بؤر التوتر الأكثر ترجيحًا في تايوان وجنوب وشرق بحر الصين وشبه الجزيرة الكورية.
وقد ظهرت أول إستراتيجية للأمن القومي في طوكيو، وأعلنت في ديسمبر2022، لأن أخطر التهديدات المباشرة لليابان تأتي من الصين وكوريا الشمالية. مع ذلك، أوضحت أن هجوم روسيا على أوكرانيا أظهر أن المجتمع الدولي يواجه ((تحديات خطيرة))، وأن اليابان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ((مستقلة ومتماسكة)).
وذكرت إستراتيجية الأمن القومي أن اليابان تعتزم زيادة إنفاقها على الدفاع والمبادرات الأخرى المتعلقة بالأمن القومي، ليصل إلى %2 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، وهو ما يعني زيادة %60، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
الدعم الخارجي
كما أظهرت الحرب في أوكرانيا أهمية الدعم الخارجي، والقدرة الصناعية الدفاعية الوطنية، الأمر الذي أثر بوضوح على التفكير في هذه الأمور بين المؤسسات الدفاعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ومرة أخرى، يذكر التحليل أنه من الصعب فصل تأثير الحرب عن المخاوف المتعلقة بالبيئة الأمنية الإقليمية. وقد سهّل ذلك منذ 2022 تشديد العلاقات الدفاعية للولايات المتحدة مع أهم حلفائها وشركائها الإقليميين، ليس فقط أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، ولكن أيضا تايوان والفلبين، حيث إن كلا منهما تتمتع بعلاقات جيدة مع واشنطن.
في الوقت نفسه، ومع استمرار الحرب في أوكرانيا خلال الفترة 2022-2023، من الواضح أن بعض المؤسسات الدفاعية في المنطقة ركزت بشكل أكثر وضوحًا على الآثار العملية المحتملة للحرب الطويلة في حالاتها الخاصة.
ويقال إن التفكير في مدى ضعف خطوط الإمداد الأسترالية دفع مؤلفي المراجعة الإستراتيجية الدفاعية إلى إيلاء قدر كبير من الاهتمام لمسألة كيفية دعم القوات المسلحة للبلاد في أي صراع مستقبلي. وأكدت المراجعة أنه يتعين على أستراليا أن تزيد بسرعة من جهودها، لإنشاء قدرة تصنيع محلية للأسلحة الموجهة والذخائر المتفجرة.
وشددت إستراتيجية طوكيو الجديدة على الحاجة الملحة إلى ضمان امتلاك قوات الدفاع الذاتي اليابانية ((الاستدامة القتالية)) في شكل قدرة إنتاجية معززة لـ((الذخائر ذات الأولوية العالية))، فضلا عن مخزون كافٍ من الذخيرة وقطع الغيار والوقود.
الأسلحة الحديثة
فيما يتعلق بمدى نجاح الاستخدام الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق للأسلحة الحديثة المضادة للدروع والأسلحة المضادة للطائرات والسفن، فضلا عن الأنظمة الجوية والبحرية غير المأهولة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التوجيه بدقة في حرب أوكرانيا، يفسر التحليل أن الدروس العملياتية ذات الصلة للقوات المسلحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والآثار المترتبة على أنواع القدرات التي تحتاج لتعزيزها، أظهرتها الحرب في أوكرانيا، وأن المركبات المدرعة والطائرات والمروحيات المستخدمة في الدعم الجوي المباشر والسفن السطحية أصبحت جميعها أكثر عرضة من أي وقت مضى للأسلحة الموجهة غير المكلفة نسبيا، وأن الاستخدام الصحيح للمنصات مثل استخدام دبابات القتال الرئيسية كمكونات لعمليات الأسلحة المشتركة جيدة التنظيم والإدارة قد يؤدي على الأقل في تجنب بعض مزايا الأسلحة الدفاعية.
وعلى نحو مماثل، قد تكون القوة الجوية الهجومية ــ التي تم تحييدها إلى حد كبير فوق أوكرانيا سواء كانت تديرها القوات الجوية الروسية أو الأوكرانية ــ أكثر فاعلية إذا اشتملت على قدرات لقمع الدفاعات الجوية المعارضة.
وقد تكون السفن السطحية غير المأهولة التي تستخدمها أوكرانيا ضد السفن الحربية الروسية عرضة للإجراءات الإلكترونية المضادة، سواء كانت تديرها القوات الجوية الروسية أو الأوكرانية، ويمكن أن تكون أكثر فاعلية إذا شملت قدرات على قمع الدفاعات الجوية المعارضة.
تجارة المعدات
يبين التحليل تأثيرالصراع الأوكراني على تجارة المعدات الدفاعية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن تأثيره يشكل على إمدادات الأسلحة الروسية مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لبعض مؤسسات الدفاع الوطني في المنطقة.
بينما تعد الحالة الصينية حالة خاصة، حيث أدت الحرب إلى تعاون ثنائي مكثف مع روسيا في مجال التكنولوجيا والمعدات العسكرية.
وفرض عقوبات أكثر صرامة، بقيادة الغرب، منذ ذلك الحين على قطاع الصناعات الدفاعية في روسيا كان سببا في تشجيع دول آسيوية أخرى ــ وتحديدا الهند وإندونيسيا والهند وماليزيا وفيتنام – على تقليل اعتماد قواتها المسلحة على واردات الأسلحة الروسية.
وعلى المدى المتوسط، فإن صعوبة أو حتى استحالة ضمان إمدادات قطع الغيار الروسية من المرجح أن تعني أن بعض المعدات التي توفرها موسكو ستتقاعد قبل الأوان. وفي بعض الحالات، قد يؤدي هذا إلى عمليات شراء إضافية من مصادر غير روسية، وصناعات الدفاع الوطني في البلدان المعنية.

الحرب الروسية - الأوكرانية
تصورات التهديد الإقليمي هي المحرك الرئيسي للحشد العسكري المستمر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
اجتمعت تداعيات الحرب في أوكرانيا مع المخاوف الحالية الخاصة بالمنطقة، لإبراز الاتجاه الحالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو زيادة الإنفاق الدفاعي. شجعت الدول الإقليمية على إعادة النظر في استدامة قواتها المسلحة، فضلا عن العقيدة التشغيلية ومخزونات المعدات.
كلما طال أمد الحرب زاد عمق تأثيرها على تطوير القوات المسلحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقدراتها.

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