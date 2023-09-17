فرص وظيفية مواكبة لسوق العمل في الملتقى المهني بجامعة الملك عبدالعزيز
التاريخ
9/17/2023 11:14:20 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت فعليات "الملتقى المهني 11 اليوم الأحد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة وذلك "بمركز الملك فيصل بالمؤتمرات.
وتضمنت برامج الملتقى دورات تدريبية وورش عمل تطويرية، كما يُقدم استشارات مهنية متخصصة إضافة إلى إبرام اتفاقيات وشراكات ويستمر لمدة خمسة أيام.
عدسة "الوطن" رصدت أبرز برامج الملتقى وأهدافه والفعاليات والأنشطة المقامة.
ريادة الأعمال
أكد الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، أم الملتقى يستهدف الملتقى الطلاب والطالبات الخرجين وكافة شرائح المجتمع، وكل من يرغب ان يطور نفسه في الدورات المختلفة التي تتحدث عن "كيف تسوق لنفسك" و "كيف تكتب سيرة ذاتية متميزة" و"كيف تكون متميزا ومحترفا عند التقديم على الوظائف".
وأوضح أن الملتقى يتضمن أكثر من معرض للتوظيف إذ يجمع الجهات التي تقدم وظائف مختلفة، وكذلك معرض لريادة الأعمال لمن يملكون افكارا إبداعية ويودون إقامة مشاريعهم الخاصة فيمكنهم الحضو والاستفسار وسيتم دعمهم وإفادتهم بكيفة تطوير ذلك.
فرص وظيفية
من جانبه، قال محمد صالح عبدالله المكران مدير التواصل الداخلي والاندماج الوظيفي في المركز الوطني للفعاليات "اليوم المركز الوطني عبارة عن جهة حكومية والهدف من المشاركة هي خلق فرص وظيفية للطلاب وأيضا التوعية بأهمية أدوار المركز الوطني للفعاليات، فهو يندرج ضمن رؤية المملكة 2030".
دعم مستقبلي
وقال أحمد زكي خان أحد المشاركين في الملتقى: "نحرص على تواجدنا في اي ملتقى مهني في المملكة العربية السعوديه لدعم الخرجين والموظفين ذوي الخبرة للبحث عن وظائف وإيجاد فرصتهم وتطورهم المستقبلي في مختلف المجالات لدعم المجتمع".
تطوير مهارات
من جهته، أكد الدكتور ماجد الحارثي المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، أن الملتقى المهني يعد من أكبر الفعاليات التي تنظمها الجامعة، وهذه الفعاليات تهدف لتوفير فرص وظيفية للطلاب والطالبات والخرجين والخريجات وأفراد المجتمع جميعا من الباحثين عن عمل.
وأوضح أن هناك العديد من القطاعات المشاركة في الملتقى منها الصناعية والصحية والهندسية وخطوط طيران وغيرها، وذلك لعرض ما لديهم من نستضيفهم من فرص وظيفية وتدريبية.
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