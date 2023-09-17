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فرص وظيفية مواكبة لسوق العمل في الملتقى المهني بجامعة الملك عبدالعزيز

9/17/2023 11:14:20 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت فعليات "الملتقى المهني 11 اليوم الأحد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة وذلك "بمركز الملك فيصل بالمؤتمرات.
وتضمنت برامج الملتقى دورات تدريبية وورش عمل تطويرية، كما يُقدم استشارات مهنية متخصصة إضافة إلى إبرام اتفاقيات وشراكات ويستمر لمدة خمسة أيام.
عدسة "الوطن" رصدت أبرز برامج الملتقى وأهدافه والفعاليات والأنشطة المقامة.
ريادة الأعمال
أكد الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، أم الملتقى يستهدف الملتقى الطلاب والطالبات الخرجين وكافة شرائح المجتمع، وكل من يرغب ان يطور نفسه في الدورات المختلفة التي تتحدث عن "كيف تسوق لنفسك" و "كيف تكتب سيرة ذاتية متميزة" و"كيف تكون متميزا ومحترفا عند التقديم على الوظائف".
وأوضح أن الملتقى يتضمن أكثر من معرض للتوظيف إذ يجمع الجهات التي تقدم وظائف مختلفة، وكذلك معرض لريادة الأعمال لمن يملكون افكارا إبداعية ويودون إقامة مشاريعهم الخاصة فيمكنهم الحضو والاستفسار وسيتم دعمهم وإفادتهم بكيفة تطوير ذلك.
فرص وظيفية
من جانبه، قال محمد صالح عبدالله المكران مدير التواصل الداخلي والاندماج الوظيفي في المركز الوطني للفعاليات "اليوم المركز الوطني عبارة عن جهة حكومية والهدف من المشاركة هي خلق فرص وظيفية للطلاب وأيضا التوعية بأهمية أدوار المركز الوطني للفعاليات، فهو يندرج ضمن رؤية المملكة 2030".
دعم مستقبلي
وقال أحمد زكي خان أحد المشاركين في الملتقى: "نحرص على تواجدنا في اي ملتقى مهني في المملكة العربية السعوديه لدعم الخرجين والموظفين ذوي الخبرة للبحث عن وظائف وإيجاد فرصتهم وتطورهم المستقبلي في مختلف المجالات لدعم المجتمع".
تطوير مهارات
من جهته، أكد الدكتور ماجد الحارثي المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، أن الملتقى المهني يعد من أكبر الفعاليات التي تنظمها الجامعة، وهذه الفعاليات تهدف لتوفير فرص وظيفية للطلاب والطالبات والخرجين والخريجات وأفراد المجتمع جميعا من الباحثين عن عمل.
وأوضح أن هناك العديد من القطاعات المشاركة في الملتقى منها الصناعية والصحية والهندسية وخطوط طيران وغيرها، وذلك لعرض ما لديهم من نستضيفهم من فرص وظيفية وتدريبية.

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