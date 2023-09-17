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ربط شؤون المعلمين إداريا بوكالة الموارد البشرية

9/17/2023 11:14:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارا ينص على نقل الارتباط الوظيفي للإدارة العامة لشؤون المعلمين إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية.
كما نص القرار على ارتباط الوحدات التنظيمية لشؤون المعلمين بإدارات التعليم فنيا بالإدارة العامة لشؤون المعلمين بوكالة الموارد البشرية.
كما يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 2 / 3 / 1445، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

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