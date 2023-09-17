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جسور العطاء الإنسانية.. السعودية تسير المساعدات العابرة للحدود إلى 5 دول

9/17/2023 11:14:20 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ فبراير الماضي وتحديدا عندما وقع الزلزال المدمر جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا وراح ضحيته الآلاف، تقف المملكة العربية السعودية مع 5 دول تعرضت لجميع أنواع الأزمات، منها ما هو طبيعي مثل الزلزال والأعاصير والفيضانات ومنها ما هو سياسي مثل ما حدث في السودان، التي نفذت فيها المملكة أكبر عملية إجلاء في العالم، حيث نجحت المملكة في إجلاء نحو 4879 شخصًا ينتمون إلى 97 جنسية.
جسور إغاثية منذ الجائحة

تقف قيادة المملكة مع المحتاجين في شتى الأزمات والكوارث بكافة أنحاء العالم، ويعكس ذلك توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ودعمهما الذي مكن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الوصول إلى 92 دولة حتى الآن، وأكسبه خبرة في التعامل مع الأزمات الإنسانية العاجلة، حيث أطلق المركز هذا العام جسوراً جوية إلى باكستان، وأخرى إلى السودان عقب الفيضانات، فضلاً عن التدخل الإنساني العاجل لمواجهة المجاعة في الصومال، وكذلك زلزال تركيا وسوريا، ثم الأزمة السودانية والزلزال في المغرب، وأخيرا فيضانات ليبيا.
وتم تسيير الجسور الجوية إبان أزمة كورونا، حيث قامت المملكة بمساعدة 32 دولة بأكثر من 50 مشروعا بمبالغ قاربت 900 مليون دولار، وتم خلالها نقل الأوكسجين والمعدات والمستلزمات واللقاحات في أنحاء العالم.
حملات إغاثة شعبية
منذ حدوث زلزال تركيا وسوريا وكذلك الأزمة السودانية نظمت المملكة حملتين شعبيتين للتبرع لهذه البلدان، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تجاوزت حملة دعم المتضررين في تركيا وسوريا نصف مليار ريال من خلال منصة ((ساهم))، في حين تخطت الحملة الشعبية لمساعدة متضرري الأزمة السياسية في السودان مبلغ 51 مليون ريال.

وبشكل عام فقد وصل حجم التبرعات عبر منصة ((ساهم)) إلى 777.070.794 ريالا فيما وصل عدد المتبرعين إلى 4.878.062 متبرعا.
وفضلا عن حملة الإغاثة الشعبية في السودان فقد وجه خادم الحرمين وولي العهد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
زلزال المغرب
كما وجّه خادم الحرمين وولي العهد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي.
وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين وولي عهده على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي الشقيق، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة.
فيضانات ليبيا
وبالأمس، وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تحمل على متنها 40 طناً من المساعدات الغذائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.
ويشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.
ويأتي ذلك امتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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