المنشآت البيطرية الخاصة 5 أضعاف الحكومية

المنشآت البيطرية الخاصة 5 أضعاف الحكومية
التاريخ
9/17/2023 11:14:19 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت المنشآت البيطرية الخاصة، المنشآت البيطرية الحكومية، إذ بلغت 1029 منشأة بيطرية خاصة بنسبة81%، مقابل 183 منشأة بيطرية حكومية بـ15%، في وقت اشتملت خدمات الثروة الحيوانية على إصدار 1096 تصريح مزاولة مهنة، و250 تجديد تصريح، وإصدار 190 ترخيصًا، و50 نقل ملكية.
79% صيدليات
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي، صدارة 5 مناطق للمنشآت البيطرية الخاصة، واستحواذ الصيدليات على النصيب الأكبر من المنشآت البيطرية الخاصة، إذ بلغ إجمالي الصيدليات 811 صيدلية بـ79%، وحلت العيادات البيطرية ثانيًا، بإجمالي 196 عيادة بـ19%، ومركز عناية الصقور ثالثًا، بإجمالي 10 مراكز بـ0.97%، والعيادات المتنقلة رابعًا، بإجمالي 5 عيادات بـ0.48%، ومركز تلقيح صناعي، ومستشفيات خامسًا، بإجمالي 3 مراكز بـ0.29%، ومركز إيواء سادسًا، بمركز إيواء وحيد بـ0.09%.
26% الرياض
تصدرت الرياض المنشآت البيطرية الخاصة، بإجمالي 269 منشأة بـ26%، وحلت مكة ثانيًا، بإجمالي 210 منشآت بـ20%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 184 منشأة بـ18%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 85 منشأة بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 69 منشأة بـ7%.
الأكثر صيدليات
تصدرت الرياض الصيدليات الخاصة، حيث بلغ إجمالي الصيدليات 191 صيدلية بـ24%، وحلت مكة ثانيًا، بإجمالي 169 صيدلية بـ21%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 129 صيدلية بـ16%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 68 صيدلية بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 55 صيدلية بـ7%.
عيادات بيطرية
سيطرت الرياض على العيادات البيطرية الخاصة، حيث بلغ إجمالي العيادات 69 عيادة بـ35%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 51 عيادة بـ26%، ومكة ثالثًا، بإجمالي 38 عيادة بـ19%، وعسير رابعًا، بإجمالي 14 عيادة بـ14%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 13 عيادة بـ6.63%.
منشآت بيطرية
%81 من المنشآت البيطرية خاصة
1212 منشأة بيطرية خاصة وحكومية
5 مناطق تتصدر المنشآت البيطرية الخاصة
%15 منشآت بيطرية حكومية
5 خدمات منفذة للثروة الحيوانية
%79 من المنشآت البيطرية الخاصة صيدليات
ـــــــــــــــ أكثر المنشآت البيطرية الخاصة:
الصيدليات: 79%
العيادات البيطرية: 19%
مركز عناية بالصقور: 0.97%
عيادات متنقلة: 0.48%
مركز تلقيح صناعي ومستشفيات: 0.29%
ــــــــــــ الأكثر منشآت بيطرية خاصة
الرياض: 26%
مكة: 20%
الشرقية: 18%
القصيم: 8%
عسير: 7%
ـــــــــــــــــ الأكثر صيدليات:
الرياض: 24%
مكة: 21%
الشرقية: 16%
القصيم: 8%
عسير: 7%
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