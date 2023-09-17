Monday, 18 September 2023 07:23 GMT

المنشآت البيطرية الخاصة 5 أضعاف الحكومية

9/17/2023 11:14:19 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت المنشآت البيطرية الخاصة، المنشآت البيطرية الحكومية، إذ بلغت 1029 منشأة بيطرية خاصة بنسبة81%، مقابل 183 منشأة بيطرية حكومية بـ15%، في وقت اشتملت خدمات الثروة الحيوانية على إصدار 1096 تصريح مزاولة مهنة، و250 تجديد تصريح، وإصدار 190 ترخيصًا، و50 نقل ملكية.
79% صيدليات
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي، صدارة 5 مناطق للمنشآت البيطرية الخاصة، واستحواذ الصيدليات على النصيب الأكبر من المنشآت البيطرية الخاصة، إذ بلغ إجمالي الصيدليات 811 صيدلية بـ79%، وحلت العيادات البيطرية ثانيًا، بإجمالي 196 عيادة بـ19%، ومركز عناية الصقور ثالثًا، بإجمالي 10 مراكز بـ0.97%، والعيادات المتنقلة رابعًا، بإجمالي 5 عيادات بـ0.48%، ومركز تلقيح صناعي، ومستشفيات خامسًا، بإجمالي 3 مراكز بـ0.29%، ومركز إيواء سادسًا، بمركز إيواء وحيد بـ0.09%.
26% الرياض
تصدرت الرياض المنشآت البيطرية الخاصة، بإجمالي 269 منشأة بـ26%، وحلت مكة ثانيًا، بإجمالي 210 منشآت بـ20%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 184 منشأة بـ18%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 85 منشأة بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 69 منشأة بـ7%.
الأكثر صيدليات
تصدرت الرياض الصيدليات الخاصة، حيث بلغ إجمالي الصيدليات 191 صيدلية بـ24%، وحلت مكة ثانيًا، بإجمالي 169 صيدلية بـ21%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 129 صيدلية بـ16%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 68 صيدلية بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 55 صيدلية بـ7%.
عيادات بيطرية
سيطرت الرياض على العيادات البيطرية الخاصة، حيث بلغ إجمالي العيادات 69 عيادة بـ35%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 51 عيادة بـ26%، ومكة ثالثًا، بإجمالي 38 عيادة بـ19%، وعسير رابعًا، بإجمالي 14 عيادة بـ14%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 13 عيادة بـ6.63%.
منشآت بيطرية
%81 من المنشآت البيطرية خاصة
1212 منشأة بيطرية خاصة وحكومية
5 مناطق تتصدر المنشآت البيطرية الخاصة
%15 منشآت بيطرية حكومية
5 خدمات منفذة للثروة الحيوانية
%79 من المنشآت البيطرية الخاصة صيدليات
ـــــــــــــــ أكثر المنشآت البيطرية الخاصة:
الصيدليات: 79%
العيادات البيطرية: 19%
مركز عناية بالصقور: 0.97%
عيادات متنقلة: 0.48%
مركز تلقيح صناعي ومستشفيات: 0.29%
ــــــــــــ الأكثر منشآت بيطرية خاصة
الرياض: 26%
مكة: 20%
الشرقية: 18%
القصيم: 8%
عسير: 7%
ـــــــــــــــــ الأكثر صيدليات:
الرياض: 24%
مكة: 21%
الشرقية: 16%
القصيم: 8%
عسير: 7%

MENAFN17092023000089011017ID1107086122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث