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هكذا تقوم المتاجر الكبرى بـ تكتيكات المراوغة لدفع المستهلك نحو الإنفاق!

9/17/2023 11:03:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستخدم محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى استراتيجيات في التسويق تعتمد على «المراوغة» من أجل جذب مزيد من المستهلكين ودفعهم نحو إنفاق أكبر، وهو ما ينتهي بالشخص الذي يدخل السوق لشراء سلعة واحدة إلى أن ينتهي به الأمر إلى سلة أو عربة محملة بالسلع والمنتجات التي سرعان ما يكتشف أن أغلبها ليس ضروريا أو على الأقل كان من الممكن الاستغناء عنه.
وكشف تقرير نشرته جريدة «ديلي تلغراف» البريطانية، واطلعت عليه «العربية نت»، أن العديد من الشركات الكبرى ومحال السوبر ماركت تقوم بالمراوغة وخداع الزبائن في نهاية المطاف لدفعهم نحو مزيد من الشراء والانغماس في التسوق أكثر فأكثر، حيث تبين أن بعضها يقوم برفع السعر الأصلي ومن ثم يقوم بوضع تخفيض بنسبة معينة عليه لإيهام الزبائن بأن الأسعار مخفضة، وأن عليهم الاستفادة من العروض الترويجية قبل انتهائها.
واستعرضت الصحيفة مثالين لأكبر متجري تسوق في بريطانيا هما «تيسكو» و«سينزبيريز»، وتبين أنهما قاما برفع الأسعار الأصلية قبل ترويج السلع لحاملي بطاقات الولاء التي تمنح أصحابها أسعارا مخفضة، ما يعني في نهاية المطاف أن الزبائن يشترون بنفس الأسعار العادية بينما يتم إيهامهم بأنها أسعار مخفضة.
وتتبعت «مجموعة المستهلكين»، وهي هيئة متخصصة ومستقلة في بريطانيا، أسعار 141 منتجا بين ديسمبر من العام الماضي ويونيو من العام الحالي، لتخلص إلى هذه النتيجة.
وزعمت المجموعة أن ثلث المنتجات من أصل 71 سلعة معروضة بسعر مخفض تم رفع أسعارها، ومن ثم تم التخفيض للزبائن، وهو ما يهدف إلى جعل الأمر يبدو وكأن العملاء يحصلون على خصم في السعر، بينما هو خصم غير حقيقي.
في أحد الأمثلة، تم وضع خصم في السعر على قهوة «نسكافيه جولد بليند سريعة التحضير» لتصبح بستة جنيهات إسترلينية فقط لحاملي بطاقة الولاء، بينما السعر العادي لجميع المتسوقين الآخرين هو 8.10 جنيهات إسترلينية. وبالمتابعة والتدقيق، تبين أن السعر العادي أصلا كان 6 جنيهات إسترلينية حتى ارتفع إلى 8.10 جنيهات إسترلينية قبل يومين فقط من توفيره مخفضا بستة جنيهات، ما يعني أنه يباع بالسعر الأصلي دون أي تخفيض.
وأبلغت «مجموعة المستهلكين» هذه النتائج التي توصلت إليها مع «هيئة مراقبة المستهلك» وهيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا.
وقال متحدث باسم سلسلة متاجر «سينسبريز» إن مزاعم مجموعة المستهلكين «غير دقيقة».
وأضاف «توفر الأسعار الخاصة لعملائنا الفرصة لتحقيق وفورات حقيقية عبر خمسة آلاف منتج، حيث فشلت المجموعة في إدراك أن الأسعار الأساسية كانت تتزايد طوال العام بسبب التضخم. قواعدنا الترويجية حول الأسعار مستمدة من إرشادات معايير التجارة».
وعلى الرغم من نفي المتاجر الكبير لهذه المزاعم، قالت سو ديفيز، من منظمة «مجموعة المستهلكين»، إن التحقيق الذي أجرته المجموعة يشير إلى أن بعض مخططات الولاء «لم تكن كما يجب».
وقالت «ليس من المستغرب أن يتساءل المتسوقون عما إذا كانت أسعار بطاقات الولاء في السوبر ماركت تعتبر صفقة جيدة».
وأضاف خبير المستهلك سكوت ديكسون «يبدو أن إدخال التسعير على مستويين قد فتح فرصا جديدة لمحلات السوبر ماركت لسرقة عملائها»، بحسبما نقلت «ديلي تلغراف».
وأضاف «هذا يتعارض مع الادعاءات القائلة أن محلات السوبر ماركت تحاول إبقاء الأسعار منخفضة للمستهلكين خلال أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة».

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