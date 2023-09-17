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ماذا يعني تقسيم الأسهم؟ ومتى تلجأ إليه الشركات؟

9/17/2023 11:03:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرار تقسيم الأسهم يتخذه مجلس إدارة الشركة لتحويل السهم إلى عدد من الأسهم، فإذا تم تقسيم كل سهم إلى سهمين مثلا، يصبح لكل مساهم ضعف عدد الأسهم التي كانت لديه، ولكن سعر السهم يهبط للنصف، وفي حال تم تقسيم السهم إلى 3، يصبح سعر السهم ثلث ما كان عليه، والهدف في البداية ألا تختلف قيمة الاستثمار بقرار التقسيم.
ويعتبر الهدف من هذه العملية هو زيادة عدد الأسهم المتداولة لتصبح في متناول عدد أكبر من المساهمين، فضلا عن تخفيض سعر السهم، ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، وبالتالي زيادة الطلب على أسهم الشركة.
وبالرغم من زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر فإن ذلك لا يعني حصوله على أرباح نقدية أكثر عند توزيعها، فتجزئة القيمة الاسمية للسهم لا تؤثر على إجمالي الأرباح النقدية.
يذكر أيضا أن يوم تقسيم أسهم شركة معينة، تلتزم إدارات البورصة بتحييد أثر هذه العملية عن أداء المؤشر العام، وذلك تفاديا لتقلبات استثنائية.
ووفقا لتقرير النصف الأول من 2023، الصادر عن مجموعة «تداول» السعودية، فقد قام نحو 26 شركة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها من 10 ريالات إلى قيم أقل.
وشمل تخفيض القيمة الاسمية للأسهم 13 شركة بالسوق الرئيسية «تداول»، بينما قامت 13 شركة أخرى بالسوق الموازية «نمو» بتجزئة أسهمها.

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