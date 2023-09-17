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الوطني التضخم في الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات في أغسطس

9/17/2023 11:03:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة، متجاوزا التوقعات، وهو الأمر الذي يرجح معه تعقيد معركة كبح الأسعار التي يخوضها الاحتياطي الفيدرالي.
إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي مقابل 3.2% في يوليو، متجاوزة التوقعات البالغة 3.6%. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6% بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% الشهر السابق.
ويعزى أكثر من نصف هذا النمو الشهري إلى الضغوط الناجمة عن القفزة الأخيرة التي شهدتها أسعار البنزين بعد أن جددت السعودية وروسيا جهودهما لدفع أسعار النفط نحو الارتفاع، إذ وصل سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته المسجلة في 10 أشهر عند 92.50 دولارا.
كما ظل معدل التضخم الأساسي أقوى هامشيا من المتوقع، إلا أنه واصل تراجعه على أساس سنوي، مما يساهم في فتح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل عند مستوياتها الحالية. إذ ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، أي أعلى قليلا من 0.2% المسجلة في شهر يوليو. إلا إنه على أساس سنوي، انخفض من 4.7% إلى 4.3%.
وبعد رفع سعر الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 في إطار مساعي الفيدرالي للسيطرة على التضخم وإعادته نحو المستوى المستهدف والمحدد بنسبة 2%، من المتوقع أن يثبت الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 19 و20 سبتمبر، إلا أنه خلال الفترة القادمة، سينقسم المستثمرون حول توجهات الفيدرالي وما إذا كان سيقوم برفع سعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من العام الحالي.
تسارع وتيرة نمو مؤشر أسعار المنتجين
ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأميركيين في أغسطس على خلفية زيادة تكاليف الطاقة والنقل، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.7% الشهر الماضي، مسجلا أكبر مكاسب منذ يونيو 2022. وقفزت أسعار السلع بالجملة 2.0% الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين 20%، وبما يمثل 60% من معدل النمو. وباستثناء المكونات المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1%.
مبيعات التجزئة تفوق التوقعات
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أغسطس، مدعومة بارتفاع أسعار الغاز، في حين نما الإنفاق على البنود الأخرى بشكل متواضع. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6%، أي أسرع قليلا من معدل النمو المعدل في يوليو البالغ 0.5%، مسجلا الشهر الخامس على التوالي من النمو. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع معدل الإنفاق في محطات الوقود، والذي ارتفع بنسبة 5.2% الشهر الماضي. وساهم ارتفاع أسعار النفط على خلفية خفض الأوپيك وحلفائها لحصص الإنتاج وتزايد الطلب والأعطال التي مرت بها المنشآت النفطية في ليبيا، في تزايد الأسعار في محطات الوقود. وباستثناء مبيعات محطات البنزين، ارتفع إنفاق التجزئة بنسبة أقل قليلا بلغت 0.2% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، وتوضح البيانات مرونة المتسوقين على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة 11 مرة.
تعطل أنشطة الأعمال بالمملكة المتحدة
انكمش الاقتصاد البريطاني في يوليو متأثرا بالإضرابات التي شهدتها المستشفيات والمدارس، فضلا عن الطقس الممطر على غير المعتاد مما أضر بالإنتاج. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في يوليو مقارنة بشهر يونيو، فيما يعد أسوأ من معدل الانكماش المتوقع والبالغ نسبته 0.2%. وجاء هذا الرقم بعد تسجيل معدل نمو أفضل من المتوقع بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام، هذا إلى جانب تزايد مخاوف الركود في النصف الثاني من العام. ويتجاوز تراجع الإنتاج الذي تم تسجيله في الربع الثالث من العام القطاعات المتضررة من الإضرابات والأمطار، كما انكمشت القطاعات الثلاثة الرئيسية (التصنيع والخدمات والبناء) للمرة الأولى منذ صيف 2022.
من جهة أخرى، انخفضت توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل على مدار الأيام الأخيرة، إلا أن المتداولين ما زالوا يتوقعون قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل إلى 5.5%. وخلال الفترة القادمة، سينقسم المستثمرون حول ما إذا كانت هذه هي الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة التي يطبقها البنك المركزي.
المركزي الأوروبي
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، في ظل تصدر مساعي السيطرة على التضخم لقائمة الأولويات وترجيح هذا الكفة على ضعف الأداء الاقتصادي. وقد أدى رفع سعر الفائدة الآن إلى زيادة تسهيلات الودائع الرئيسية للبنك المركزي من -0.5% في يونيو 2022 إلى مستوى قياسي وصل إلى 4%. ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعزى إلى المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي. وبالنسبة لمنطقة اليورو، من المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 5.6% هذا العام مقابل التوقعات السابقة البالغة 5.4%، على أن يصل إلى 3.2% العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3%.
وهزت تصريحات المركزي الأوروبي الأسواق نظرا لإشاراته إلى أن فكرة مواصلة رفع سعر الفائدة قد تكون غير مطروحة في الوقت الحالي. وجاء في البيان «استنادا إلى تقييمه الحالي، يرى مجلس الإدارة أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تسهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المستوى المستهدف»، مضيفا أن «قرارات مجلس الإدارة المستقبلية ستتضمن تحديد أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي طالما كان ذلك ضروريا».
ارتفاع معدلات التوظيف في أستراليا
في إشارة إلى أن وصول أسعار الفائدة إلى أعلى المستويات المسجلة منذ عقد من الزمن لم يتمكن من التأثير سلبا على الطلب في سوق العمل، ارتفعت معدلات التوظيف في أستراليا خلال شهر أغسطس، حيث كشفت البيانات الصادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء عن نمو الوظائف بمقدار 64.900 وظيفة في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، في حين توقعت الأسواق زيادة بنحو 23 ألف وظيفة فقط. واستقر معدل البطالة عند مستوى 3.7%، بينما ارتفع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 67%، والذي يعتبر أعلى المستويات منذ بداية عملية التسجيل في العام 2013. ونجح سوق العمل في إثبات مرونته بعد ان أضاف 410.700 وظيفة جديدة على مدار الـ 12 شهرا المنتهية في أغسطس، على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، وصولا إلى أعلى المستويات المسجلة منذ 11 عاما بنسبة 4.1%. وأبقت الأسواق على رهاناتها على أن الاحتياطي الأسترالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة خلال الشهر المقبل، مع إمكانية رفع سعر الفائدة لمرة أخيرة في بداية العام المقبل بنسبة تصل إلى 40%.
بيانات اقتصادية متفائلة من الصين
نما الناتج الصناعي الصيني بنسبة 4.5% في أغسطس مقارنة بالعام السابق مقابل 3.7% المسجلة في يوليو. وفي الوقت ذاته، نمت مبيعات التجزئة، والتي تعتبر مقياس أساسي للاستهلاك، بوتيرة أسرع بنسبة 4.6% في أغسطس مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.5% في يوليو. وصدرت هذه الأرقام في أعقاب نشر بيانات الإقراض المصرفي التي جاءت أفضل من المتوقع، وانخفاض معدل تراجع الصادرات والواردات، فضلا عن الحد من الضغوط الانكماشية، وتشير أحدث البيانات إلى أن إجراءات الدعم الأخيرة قد تكون بدأت في تحقيق استقرار اقتصادي الذي يمر بفترة من التعافي المتقلب، إلا أن الاقتصاد لا يزال يتعرض لعدد من الضغوط الناجمة عن القطاع العقاري المتعثر وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

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