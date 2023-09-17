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اتحاد المصارف البنوك تعطل أعمالها الخميس 28 الجاري بمناسبة المولد النبوي الشريف

9/17/2023 11:03:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أنه بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1445هـ، فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر أعمالها يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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