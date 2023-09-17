اتحاد المصارف البنوك تعطل أعمالها الخميس 28 الجاري بمناسبة المولد النبوي الشريف

اتحاد المصارف البنوك تعطل أعمالها الخميس 28 الجاري بمناسبة المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/17/2023 11:03:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أنه بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1445هـ، فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر أعمالها يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
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