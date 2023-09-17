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عبدالوهاب الرشود بجهود موظفي بيتك حققنا أعلى أرباح فصلية في تاريخنا

9/17/2023 11:03:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • خالد الشملان: حريصون على الاستثمار بكوادرنا البشرية وتشجيعهم.. لأنهم أساس تحقيق النجاح
  • «بيتك» يدعم كوادره للمحافظة على مكانته كأكبر بنك بالكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم


أقام بيت التمويل الكويتي (بيتك) حفلا خاصا لتكريم موظفيه المميزين عن الربع الثاني للعام الحالي ضمن برنامج «قدها» بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، والرئيس التنفيذي لـ«بيتك» الكويت خالد يوسف الشملان، والإدارة التنفيذية وعدد من المسؤولين.
ويقيم «بيتك» الحفل بشكل دوري تكريما وتشجيعا للموظفين المميزين على أدائهم ومثابرتهم، ومكافأتهم عليه، لخلق بيئة تنافسية ودافع لتحقيق المزيد من الإنجازات والعطاء بما يساهم بالمحافظة على مكانة «بيتك» الرائد في الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود في كلمته التي ألقاها عن فخر «بيتك» واعتزازه بالموظفين، حيث قال: «نعتز ونفخر بكم وبمجهودكم الذي أثمر بعد توفيق الله عز وجل تحقيق (بيتك) أرباحا تاريخية في النصف الأول للعام الحالي بلغت 333.4 مليون دينار كصافي أرباح للمساهمين، وهي أعلى أرباح فصلية بتاريخ بيتك».
وأضاف الرشود: «بالإضافة إلى هذه الأرقام والأرباح القياسية، نعلن وبكل فخر بأن (بيتك) أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول والقيمة السوقية، وأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، فكل الشكر لكم ولجميع أفراد أسرة (بيتك) على الجهود المبذولة».
وأعرب الرشود عن ثقته بأن تميز الموظفين سيستمر، وانهم سيواصلون تحقيق الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، لأنهم على قدر المسؤولية تجاه العملاء والبنك.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك»- الكويت، خالد الشملان بجهود موظفي «بيتك» خلال النصف الأول من العام الحالي والتي أثمرت أرباحا تاريخية.
وشدد الشملان على أن الإدارة التنفيذية حريصة على تكريم وتشجيع الموظفين على مدار العام تقديرا لجهودهم الحثيثة والتي هي أساس النجاح بعد توفيق الله عز وجل، مضيفا أن «بيتك» يفخر بكوادره ويستثمر فيها بقوة للمحافظة على مكانته كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.
جدير بالذكر ان برنامج «قدها» حصل على الجائزة الذهبية من مجموعة براندون هول (Brandon Hall) في عام 2023 كأفضل برنامج لتقدير الموظفين على مستوى العالم، حيث يعتبر برنامج قدها المظلة الرسمية لجميع برامج التقدير والتشجيع في «بيتك»، والذي من خلاله يتم تكريم وتقدير المبدعين والمتميزين ضمن معايير دقيقة وفق جوانب مهنية متعددة، تشمل جميع القطاعات والادارات في «بيتك» بشكل متوازن، حيث تم اعداد البرنامج بشكل منظم ومتكامل مبني على احدث الدراسات وافضل الممارسات العالمية.

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