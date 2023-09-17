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المباركي الكويت سباقة بتطبيق استراتيجيات الابتكار في الاقتصاد والتعليم والصحة

9/17/2023 11:03:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستعد شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، لتنظيم فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، في نسخته الرابعة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، وذلك عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عالمية واسعة تفوق 222 خبيرا.
وفي هذا السياق، قالت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسس شركة «ايكوسيستم للاستشارات الإدارية» ورئيسة المؤتمر د.هنادي مبارك المباركي: «نعرف استراتيجيات الابتكار بأنها الطرق التي تخطط بها الشركة لنموها المستقبلي وتغييرات المنتجات والخدمات مع الابتكارات التكنولوجية الجديدة نحو الربحية والتوسع والحصول على أعلى حصة سوقية».
وأضافت المباركي: «تكمن أهمية استراتيجيات الابتكار في تحديد الأهداف قصيرة وطويلة الأجل ومواءمة الأعمال مع عملاء الشركات والموظفين، كما تساعد في استدامة الإيجابية نحو الابتكار ما يؤدي إلى أعلى مستويات النجاح».
وأشارت إلى أن الكويت سباقة في تطبيق استراتيجيات الابتكار على المستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي، وهنا يأتي دور المعرض والمؤتمر الافتراضي العالمي، والذي سيعقد هذا العام في نسخته الرابعة لدعم منظومة واستراتيجيات الابتكار وأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي والبنية التحتية لريادة الأعمال والشركات الناشئة. وأوضحت المباركي أن استراتيجيات الابتكار تؤدي إلى تحسين الأساليب المنهجية داخل الشركات، ويمكن أن تزيد من الكفاءة وجودة العمل والرضا الوظيفي وتحسن المنتجات والخدمات، مشيرة إلى أنه هناك 12 نوعا من استراتيجيات الابتكار تحددها الشركات، وهي:
1 - الابتكار التزايدي هو إدخال الابتكار إلى العمل في عملية تدريجية من خلال إطلاق أو تحسينات على المنتجات أو الخدمات الحالية.
2 - الابتكار العشوائي هو إدخال مفاهيم جديدة للخدمات والمنتجات.
3 - الابتكار والاستدامة هو إطلاق خط إنتاج جديد أو تغيير كيفية استخدام المستهلكين للمنتجات.
4 - الابتكار الراديكالي أو الجذري هو تقديم منتجات جديدة في السوق، مثل اختراع أجهزة الكمبيوتر للاستخدام الشخصي.
5 - ابتكار المنتج يرتبط بالابتكار مباشرة بخط الإنتاج الحالي للشركة ويركز على تحسين المنتجات الموجودة بالفعل في السوق مع عمل أبحاث السوق لتقديم منتجات وخدمات محسنة.
6 - الابتكار الخدمي: يتعلق ابتكار الخدمة بعملية أو خدمة محسنة متاحة للمستهلكين لتبسيط العمليات الموجودة وملاءمتها وفعاليتها من حيث التكلفة.
7 - الابتكار العملية هو الطريقة التي يعمل بها الموظفون عملهم، تجمع هذه العملية بين التقنيات أو المفاهيم الجديدة وطرق العملية الحالية المستخدمة داخليا.
8 - الابتكار التكنولوجي هو استخدام التكنولوجيا لاداء الأعمال ويشمل استخدام برامج سريعة وتقنيات حديثة.
9 - الابتكار نموذج العمل وهو تحديد نموذج العمل التي تعمل بها الشركة وتحقق إيرادات سريعة او تحديد أهداف جديدة أو خطط مستقبلية وتحسين العمليات الداخلية.
10 - الابتكار التسويقي ويتضمن التحسينات داخل الشركة وتحديد أهداف وغايات المبيعات وتعديل الخطة التسويقية.
11 - الابتكار المعماري هو التغيرات في تكنولوجيا المعلومات وقد يشمل أنظمة شبكات الكمبيوتر الجديدة أو الأمن السيبراني.
12 - الابتكار الاجتماعي هو تقديم خدمات الموظفين وزيادة الفوائد للعاملين في الشركة مثل التدريب والتعليم وتحسين بيئة العمل.

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