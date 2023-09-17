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Kib ينظم سحب مواسم من المفاجآت الثاني

9/17/2023 11:03:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الفائزين الخمسة في السحب الثاني ضمن حملته الحصرية «مواسم من المفاجآت»، وذلك عن معاملات العملاء المؤهلين خلال شهر أغسطس. وهذه الحملة التي انطلقت بالشراكة مع «Visa»، وتهدف إلى مكافأة عملاء البنك من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية أو مسبقة الدفع أو السحب الآلي، في إطار التزامه الدائم بتعزيز التجربة المصرفية التي يوفرها لكافة شرائح العملاء.
وحصل عبدالله أحمد الكندري الفائز الأول بالسحب الثاني، على سوبر جت من ياماها، والفائز الثاني عمر سامي الفريح على أربع تذاكر مدفوعة بالكامل ذهابا وإيابا إلى أبوظبي وجزيرة ياس، إضافة إلى تذاكر إلى اثنين من أشهر المنتزهات الترفيهية في أبوظبي، بما فيها «عالم فيراري» و«سي وورلد» و«ياس ووتروورلد» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، في حين حصل الفائزون الثلاثة الآخرون، خالد ناصر الشمري ومريم محمد العلي وعبدالرحمن راشد الخرافي، على إقامة شاليه في الكويت لتجربة عطلة نهاية أسبوع متميزة.
وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في KIB، خالد الحليبي: يواصل KIB سعيه إلى مكافأة عملائه من خلال تقديم كل ما هو جديد في عالم المزايا والخدمات والمنتجات المصرفية الفريدة، إذ من شأن هذه الحملات المبتكرة، التي يطلقها في كل موسم، الارتقاء بتجربة التسوق والتعاملات المالية إلى مستوى جديد ومتقدم، وتلبية احتياجاتهم ومواكبة أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعار KIB الأساسي، بنك للحياة.
من جهته، قالت آرتي ثانكي، رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات في مكتب فيزا الكويت وقطر: إنه لمن دواعي سرورنا المشاركة في دعم هذه المبادرة المميزة من KIB، والتي من شأنها توفير تجارب مصرفية فريدة من نوعها لحاملي بطاقات Vفي الكويت. ونحن نرى في هذه الحملة فرصة رائعة لمكافأة عملاء البنك، إلى جانب دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز التجارة الرقمية في الكويت.

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