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الوطني تسخير كل الإمكانات لتطوير الموظفين

9/17/2023 11:03:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص بنك الكويت الوطني على الاستثمار في رأس المال البشري ورفع كفاءة موظفيه. وفي ذلك الإطار، ينظم البنك بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال IE Madrid، سلسلة محاضرات وورش عمل تركز على تنمية المهارات الشخصية والعملية المتعلقة بالتحول الرقمي والابتكار والقيادة والتواصل الفعال.
نظم البنك ثالث محاضرات السلسلة، التي تتضمن 6 محاضرات، خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي حضرها 80 موظفا، وحاضر خلالها أستاذ نظم المعلومات والابتكار في كلية إدارة الأعمال IE Madrid ريكاردو بيريز، وتناولت المحاضرة التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية في مرحلة ما بعد الرقمنة وآثار الجيل القادم من التقنيات.
ويعد فهم متغيرات التحول الرقمي وتبعات ذلك على الصناعة المصرفية من الأمور بالغة الأهمية التي تؤثر بشكل مباشر على رسم السياسات واستراتيجيات العمل والخطط في المؤسسات المالية حتى تصبح قادرة على مواكبة التطور في إطار سعيها نحو تحقيق نمو مستدام.وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نجلاء الصقر: «يشكل الاستثمار في العنصر البشري جزءا رئيسيا في ثقافة واستراتيجيات بنك الكويت الوطني وركيزة أساسية لجهود البنك لتحقيق نمو مستدام وخلق جيل مصرفي يمكنه القيادة في المستقبل».
وأضافت الصقر: «نؤمن في بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه من خدمات مصرفية بشتى أنواعها، ويعزز إلمام الموظف بتفاصيل المتغيرات والتطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية من تلك الكفاءة، ومحاضرة اليوم تأتي في ذلك الإطار حيث نحرص على تطوير كفاءات الوطني وكوادره البشرية وتقديم أفضل البرامج التدريبية لهم». وأكدت الصقر أن الوطني يسخر كل الإمكانيات للمساهمة في التطور المهني لموظفيه من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم.
وتعد كلية إدارة الأعمال IE Madrid التي تأسست في عام 1973 واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم، حيث تحل بشكل دائم في قمة التصنيف العالمي المعترف به من قبل المجلات والصحف العالمية مثل فوربس وذي إيكونوميست وفايننشال تايمز وبلومبيرغ. ويمتلك ريكاردو بيريز، المدير الأكاديمي لبرنامج ماجستير الأعمال الرقمية في كلية إدارة الأعمال IE Madrid، خبرة واسعة في مجال التحول الرقمي، حيث شارك وأدار العديد من المشاريع البحثية في مجالات الابتكار المؤسسي بتمويل إجمالي يزيد على مليون يورو، وخلال العشرين عاما الماضية، شارك ريكاردو في مشاريع تعليمية واستشارية مع شركات ومؤسسات عالمية مثل «إنديتكس» و«إيكيا» و«بانكو سانتاندر» و«فودافون» و«ساب» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى جامعات في العديد من البلدان حول العالم من بينها الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والصين.

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