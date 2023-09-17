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الأهلي يستعرض مزايا حساب الطالب A+ وisic Mastercard في الأسترالية

9/17/2023 11:03:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام البنك الأهلي الكويتي بالترويج لحساب الطالب A+ وبطاقة «ISIC MasterCard» في الجامعة الأسترالية، لتعريف الطلاب الجدد بالحياة الجامعية والترويج للحلول المصرفية المبتكرة التي يقدمها، وذلك خلال فعالية التوجيه والتعريف في شهر سبتمبر.
وتم تصميم حساب الطالب A+ للفئات العمرية من 16 حتى 25 عاما، ليوفر لهم مجموعة واسعة من المزايا والفوائد القيمة، بما في ذلك بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم.
وينال عملاء الحساب أيضا مزايا وخدمات مميزة بما فيها بطاقة مسبقة الدفع مجانا لمدة سنتين، بالإضافة إلى عرض حصري من VOX Cinemas «اشتر واحدة واحصل على تذكرتين مجانا»، وخصومات متنوعة لدى مجموعة من المتاجر والشركاء في الكويت.
وقدم البنك أيضا في الجامعة بطاقة «ISIC Mastercard» الائتمانية مسبقة الدفع الأولى من نوعها التي تعمل على تسهيل حياة الطلبة من خلال منحهم بطاقة واحدة لاستخدامها كبطاقة مصرفية مسبقة الدفع وهوية جامعية خاصة بهم.
ويستفيد الطلبة من إمكانية الحصول على خصومات لدى أكثر من 150 ألف جهة في 130 دولة حول العالم، مع عروض خاصة للسفر على متن رحلات شركة طيران الإمارات، وحجوزات الإقامة في الفنادق عبر booking.com، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجارب لا تنسى.
وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: تواجدنا في الجامعة الأسترالية يعكس اهتمامنا الكبير بتلبية احتياجات الطلبة وخصوصا في بداية رحلة تعليمهم العالي، وقد حرصنا على منحهم مزايا وعروضا استثنائية لمساعدتهم في مسيرتهم الدراسية.

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