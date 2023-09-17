أرزان ترعى طلبة العلوم الإدارية والهندسة والبترول في جامعة الكويت

وأعرب مدير التسويق والعلاقات العامة رئيس وحدة علاقات المستثمرين لمجموعة أرزان المالية فواز المنيع، عن اعتزازه بمشاركة المجموعة في عدد من التبرعات والمساهمات لهذا العام 2023 مع أبرز المؤسسات والجمعيات الخيرية في الكويت كالهلال الأحمر الكويتي وجمعية القلب الكويتية وجمعية مكافحة التدخين والسرطان الكويتية، إلى جانب دعم العديد من طلبة جامعة الكويت، وذلك إيمانا منها بأهمية المسؤولية الاجتماعية والمشاريع التي تهتم بالجانب الإنساني والأعمال الخيرية والصحة العامة ودعم الشباب والتعليم وغيرها.

وأضاف أن مشاركة المجموعة ودعمها للمشاريع المجتمعية ناتجة عن حرصها الدائم والمستمر على مبدأ المسؤولية الاجتماعية، ونابعة من إيمانها التام بأهمية هذه المشاركات والمبادرات الاجتماعية لما في ذلك من أثر كبير على تنمية المجتمع وازدهاره في شتى القطاعات والمجالات.

وأعرب المنيع عن سعادته بالتعاون مع كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، مشيدا بهذه الروابط لتلبية حاجة طلبة جامعة الكويت والاجتهاد في مساندة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع الكويتي ومستقبله.