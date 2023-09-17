السعودية تؤكد حرصها على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله حرص بلاده على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن "وزير الخارجية السعودي التقى، ليل الأحد/ الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد جير بيدرسون، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78".

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية، وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدة.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء، حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي.