5 فرص استثمارية بـ438 مليونا

وبينت السقاف

أن اهتمام واستفسارات المستثمرين تتركز حول 5 مشاريع هي؛ شبكة توزيع الغاز في عمان والزرقاء، مشروع الوحدات الجاهزة، مدينة تسلية وترويح سياحي، إعادة التدوير الميكانيكي للألياف لإنتاج ألياف الغزل والنسيج، ومشروع مسلخ عمان الجديد، بحسب الغد.

وبينت أن عدد تصفح هذه الفرص بلغ نحو 1733 متصفحا من أصل 2900 متصفح لمختلف المشاريع المعروضة على المنصة.

ويقدر حجم الاستثمار بالمشاريع الخمسة أكثر من 438 مليون دينار بحسب المعلومات والوصف المنشور عن كل مشروع من خلال المنصة، فيما تم تضمين دراسات جدوى أولية والعائد المتوقع تحقيقه بعد التنفيذ لكل مشروع.

ويشار إلى أن "استثمر في الأردن" هي بمثابة منصة إلكترونية تفاعلية أطلقتها وزارة الاستثمار مؤخرا كأداة ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، فيما تتضمن عرضا لمزايا وحوافز قانون بيئة الاستثمار وتوفير الأدلة الإرشادية لممارسات الأعمال.

وتتضمن المنصة عرضا لـ21 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة مدعومة بدراسات أولية ووصفا حول طبيعة المشروع والعائد المتوقع تحقيقه بحجم استثمار يصل إلى حوالي مليار دينار.

وأوضحت السقاف أن المنصة شهدت عمليات تصفح وزيارات العديد من المستثمرين محلياً ودولياً، كالولايات المتحدة الأميركية، السعودية، الإمارات، قطر، سورية، ألمانيا، بريطانيا، اليابان، سنغافورة، تركيا، باكستان والأردن؛ حيث بلغ عدد زوار المنصة 2900 متصفح.

وأكدت أن منصة "استثمر في الأردن" (Invest.jo) أطلقتها الوزارة لمواكبة السياسة الاستثمارية واستراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026 والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي خلال العقد المقبل، مشيرة الى وجود استفسارات من قبل مستثمرين تتعلق باهتمامهم في القطاعات الاستثمارية الخاصة بقطاع الصحة، الزراعة، المحكيات والألبسة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، الصناعة والتعدين.

وأكدت السقاف أن منصة "استثمر في الأردن" (Invest.jo)، أطلقت بهدف جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وبينت أن المنصة تمكن المستثمر من التعرف على العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة قطاعيا وجغرافيا ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إضافة الى أهم المعلومات التي يحتاجها المستثمر أثناء رحلته الاستثمارية في المملكة، كالإطار التشريعي للاستثمار، والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع بشكل الكتروني، وحزمة الإعفاءات والامتيازات التي تمنح للنشاط الاقتصادي، إضافة الى التعرف على أهم مزايا وفرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والعديد من قصص النجاح لاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأشارت الى أن المنصة تتضمن توضيحا لأهم الحوافز التي يمكن منحها وفقا لقانون البيئة الاستثمارية الجديد، وتقدم الإطار القانوني الذي يحكم الاستثمار في الأردن، وتتضمن المنصة أيضا "دليل الترخيص" واتفاقيات التجارة الحرة، وتوضح آليات وشروط تبادل التجارة مع الكتل الاقتصادية الكبرى.