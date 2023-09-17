1309 طلبات للتجسير والمهلة تنتهي ليل الاثنين

وقالت الوحدة وفقا لمديرها مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إن الوحدة استقبلت 1309 طلبات، فيما سدد الرسوم 677 طالبا حتى يوم الاحد، بحسب لغد

وأوضحت أن الموعد النهائي لتعديل الطلبات والخيارات والدفع المالي وتحميل الوثائق لمن لم يفعل ذلك هو مساء الاثنين.

وبين الخطيب ان موعد اعلان نتائج طلبات القبول للتجسير سيكون بعد موعد اعلان طلبات القبول الموحد، وسيكون في مطلع تشرين الأول المقبل.

وأوضح أن "لا موعد محددا لإعلان نتائج القبول الموحد والتجسير، لكنها ستكون قبل الثامن من تشرين الأول المقبل ليتسنى للطلبة التسجيل بالجامعات وإفساح المجال أمامهم لإتمام إجراءاتهم".

وكانت أعلنت وحدة القبول الموحد بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير في الجامعات الأردنيـة الرسمية بدأت اعتباراً من صباح الخميس 14-9-2023، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين 18-9-2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.

ويقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يدفع رسم تقديم الطلب والبالغ (15) ديناراً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وحسب رقم الدفع الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه، وهذه الخدمة متوفرة أيضا من خلال قنوات الدفع.

ودعت الوحدة الطلبة إلى ضرورة الدخول إلى الموقع لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل: تخصصات الجامعات الأردنية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.



كما يمكن للطلبة الراغبين بإجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

وحول فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق، قال الخطيب بأنها تشمل الـ(5 %) من الأوائل الناجحين في (الامتحان الشامل) للعام الدراسي 2022-2023، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية.

واضاف: "وأيضا يحق للطلبة الحاصلين على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة التقدم، شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68 %) على الأقل، باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن (70 %)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة مصدقة عن الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة".

كما يسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة/ الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة).