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مقتل 4 أعضاء من فريق إنقاذ يوناني في حادث سير بليبيا

9/17/2023 7:22:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن وزير الصحة في ليبيا عثمان عبد الجليل اليوم الأحد إن أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني لقوا حتفهم في حادث سير في ليبيا.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن الحادث "المروع" أدى أيضا إلى إصابة 15 بينهم 7 في حالة حرجة.

ووقع الحادث عندما كان الفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصا في طريقه من بنغازي إلى درنة، حيث
اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.

وفي أثينا، أكدت هيئة اركان الجيش اليوناني أن فريقا من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع الى ليبيا تعرض لحادث سير، لكنها اكتفت بالحديث عن "إصابات طفيفة" بين أفراده.

وقالت السلطات اليونانية إن "عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي"، لافتة الى أنها ارسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقا طبيا.


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