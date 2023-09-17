مقتل 4 أعضاء من فريق إنقاذ يوناني في حادث سير بليبيا

مقتل 4 أعضاء من فريق إنقاذ يوناني في حادث سير بليبيا
التاريخ
9/17/2023 7:22:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن وزير الصحة في ليبيا عثمان عبد الجليل اليوم الأحد إن أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني لقوا حتفهم في حادث سير في ليبيا.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن الحادث "المروع" أدى أيضا إلى إصابة 15 بينهم 7 في حالة حرجة.
ووقع الحادث عندما كان الفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصا في طريقه من بنغازي إلى درنة، حيث
اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.
وفي أثينا، أكدت هيئة اركان الجيش اليوناني أن فريقا من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع الى ليبيا تعرض لحادث سير، لكنها اكتفت بالحديث عن "إصابات طفيفة" بين أفراده.
وقالت السلطات اليونانية إن "عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي"، لافتة الى أنها ارسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقا طبيا.
MENAFN17092023000110011019ID1107085727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.