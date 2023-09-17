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وسائل إعلام أوكرانية تكشف سبب انفجارات سيفاستوبول

9/17/2023 7:22:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر مخابراتية قولها إن الانفجارات التي وقعت في مدينة سيفاستوبول بالقرم الأحد كانت بسبب عملية مشتركة للقوات الأوكرانية.

وقال ميخائيل رازفوزجاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته موسكو على تيليجرام إن الوضع هادئ تماما في مدينته، وهي ​​الأكبر في شبه جزيرة القرم.

وأضاف أنه لم تقع أضرار عندما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة . ويتخذ أسطول البحر الأسود الروسي من سيفاستوبول مقرا له.

وقال رازفوجاييف "سيحاولون اليوم بكل قوتهم تصوير ذلك على أنه انتصار".

ونقل موقع أوكرينسكا برافدا الإخباري الأوكراني عن مصدر مخابراتي لم يحدده قوله "لا تزال العملية المقررة، التي ينفذها جهاز 'جي.يو.آر' التابع للمخابرات العسكرية بالتعاون مع البحرية، مستمرة".

ونقل الموقع الإلكتروني لشبكة سوسبيلن العامة الأوكرانية رواية مماثلة عن مصادر مخابراتية.

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