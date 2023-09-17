«كي بي إم جي»: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتعزيز التوطين

أكدت ماريا الخاجة رئيس مجلس شباب شركة ((كي بي إم جي))، أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز عملية التوطين.

وقالت إن الطريقة الرئيسية لسد الفجوة في المواهب تكمن في نشر الوعي حول إمكانية الوصول وفوائد العمل في القطاع الخاص. وتشكل مسألة تعزيز وعي الإماراتيين حول مدى إثراء وجودهم في مختلف مجالات القطاع الخاص؛ وذلك من خلال تزويدهم بمعرفة عما يمكنهم تحقيقه من خلال المعارض الوظيفية والمحاضرات الجامعية والمبادرات التعليمية الأخرى باللغتين الإنجليزية والعربية. وأضافت: تسعى الإمارات منذ نشأتها إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة وسط حرصها على الدخول في مختلف المجالات والقطاعات حتى التي لم تشارك فيها من قبل؛ لا تدخر حكومة الدولة جهداً في سبيل تعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية.

وقالت: إيماناً بأهمية دور القطاع الخاص في عملية التوطين؛ أطلقت ((كي بي إم جي)) مجلس الشباب ليوفر بيئة مواتية للكوادر الإماراتية لمساعدتهم على أداء أعمالهم بكفاءة؛ وتمكينهم من تطوير مهاراتهم، فضلاً عن جذب الشباب في مختلف المجالات عبر القطاع الخاص وذلك لتوسيع مداركهم وآفاق معرفته؛ كما يسعى المجلس إلى دعم المواطنين الإماراتيين والمحترفين الشباب داخل ((كي بي إم جي)) لتقلد أدواراً قيادية في ظل تعزيز الثقافات.