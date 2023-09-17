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«غرف الإمارات» تدعو للمشاركة بمنتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول

9/17/2023 7:22:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حض الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، حميد محمد بن سالم، أصحاب الأعمال والمستثمرين بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال جلسات العمل التي يتضمنها منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة 26 - 27 سبتمبر الجاري.

وقال إن المنتدى سيشهد مناقشة وطرح عدة مشروعات استثمارية عراقية، بمختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور أكثر من 350 شخصية خليجية وعراقية، يمثلون كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية الخليجية والعراقية.

وقال بن سالم، تتركز الفرص الاستثمارية، التي سيتم طرحها أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى، بقطاعات الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، والطاقة، والطاقة المتجددة والربط الكهربائي، والبنية التحتية والإسكان والتمويل والمصارف.

ويسعى المنتدى لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، من خلال اللقاءات الثنائية التي ستعقد بين العراق وعدد من دول الخليج العربي.

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