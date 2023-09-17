البرازيل تنظم منتدى عالمياً للمنتجات الحلال
التاريخ
9/17/2023 7:22:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تستعدّ الغرفة التجارية العربية البرازيلية (ABCC)، بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - فامبراس (FAMBRAS Halal)، الهيئة المعنية بإصدار شهادات الحلال، لاستضافة النسخة الثانية من منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال، الحدث الأبرز في البرازيل المخصص لقطاعات المنتجات الحلال.
وستُقام فعاليات منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال يومي 23 و24 أكتوبر 2023 في مركز الفعاليّات ((WTC Events)) في مدينة ساو باولو. ويُتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 400 مشارك، يُمثّلون قطاعات متنوعة، مثل قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومية والجمعيات ذات الصلة بالقطاع من البرازيل والدول الإسلامية، بما في ذلك العالم العربي.
وقال أوسمار شحفة رئيس ((الغرفة التجارية العربية البرازيلية)): ((سيستضيف المنتدى مجموعة من المتحدثين الذين يمثلون منظومة الحلال بكاملها، بما في ذلك العلماء والمستشارين المتخصصين، الذين يتمتعون بعلاقات قوية مع العلامات التجارية الرائدة العاملة في سوق المنتجات الحلال، ويُمثل المنتدى منصةً مثالية للنقاش معهم، واكتساب رؤى أعمق حول الفرص المتاحة في سوق الحلال العالمي)).
MENAFN17092023000110011019ID1107085719
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.