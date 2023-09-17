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البرازيل تنظم منتدى عالمياً للمنتجات الحلال

9/17/2023 7:22:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعدّ الغرفة التجارية العربية البرازيلية (ABCC)، بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - فامبراس (FAMBRAS Halal)، الهيئة المعنية بإصدار شهادات الحلال، لاستضافة النسخة الثانية من منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال، الحدث الأبرز في البرازيل المخصص لقطاعات المنتجات الحلال.

وستُقام فعاليات منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال يومي 23 و24 أكتوبر 2023 في مركز الفعاليّات ((WTC Events)) في مدينة ساو باولو. ويُتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 400 مشارك، يُمثّلون قطاعات متنوعة، مثل قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومية والجمعيات ذات الصلة بالقطاع من البرازيل والدول الإسلامية، بما في ذلك العالم العربي.

وقال أوسمار شحفة رئيس ((الغرفة التجارية العربية البرازيلية)): ((سيستضيف المنتدى مجموعة من المتحدثين الذين يمثلون منظومة الحلال بكاملها، بما في ذلك العلماء والمستشارين المتخصصين، الذين يتمتعون بعلاقات قوية مع العلامات التجارية الرائدة العاملة في سوق المنتجات الحلال، ويُمثل المنتدى منصةً مثالية للنقاش معهم، واكتساب رؤى أعمق حول الفرص المتاحة في سوق الحلال العالمي)).

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