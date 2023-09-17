167.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 7 أشهر

تجاوزت التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي 167.2 مليار درهم عن الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وفق مركز الإحصاء بالإمارة عن الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يوليو الماضي. وتعكس البيانات تنامي مكانة الإمارة في خريطة التجارة العالمية استناداً لما تتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانات لوجيستية متطورة. وأفادت مؤشرات المركز بأن الواردات السلعية سجلت حصة 47.7% من مجمل التجارة غير النفطية المحققة في تلك الفترة، بقيمة 79.8 مليار درهم، فيما اختصت صادرات الإمارة بنسبة 34% من المجمل وبقيمة تجاوزت 56.8 مليار درهم، وبلغت حصة السلع غير النفطية المعاد تصديرها 18.3%، وبقيمة 39.5 مليار درهم.

وسجل شهر مايو الماضي أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة غير السلعية المحققة بقرابة 29.2 مليار درهم، موزعة بقيمة 12.4 مليار درهم للواردات، و5.9 مليارات درهم للصادرات، و4.1 مليارات درهم لإعادة التصدير، بينما كان شهر أبريل الأقل من ناحية حجم التجارة مسجلاً 19.7 مليار درهم، بواقع 9.7 مليارات درهم للواردات، في حين حقق أكبر قيمة للصادرات على مدار سبعة الأشهر بقيمة تجاوزت 12.2 مليار درهم إلى جانب 4.2 مليارات درهم لمصلحة إعادة التصدير.

وبشكل عام كانت المملكة العربية السعودية أكبر الشركاء التجاريين للإمارة منذ بداية العام بنسبة 20.5% من مجمل التجارة التي حققتها الإمارة وبقيمة بلغت 34.3 مليار درهم وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.3% وبقيمة تجاوزت 10.7 مليارات درهم ثم الصين بحصة 3.5% بمجمل تجارة غير سلعية 6 مليارات درهم.

كما تصدرت السعودية الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع غير النفطية من الإمارة بقيمة 14.3 مليار درهم، وتلتها سويسرا بقيمة 3.4 مليارات درهم ثم السوق الأمريكي بقيمة 2.8 مليار درهم. وعلى صعيد السلع معادة التصدير كانت السعودية أيضاً في المقدمة بقيمة 10.3 مليارات درهم ثم قطر بنحو 4.2 مليارات درهم، كما جاءت السعودية أيضاً في مقدمة وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 9.7 مليارات درهم ثم السوق الأمريكي بقيمة 7.9 مليارات درهم ثم السوق الصيني بقيمة 4.6 مليارات درهم ثم اليابان بقيمة 4 مليارات درهم.