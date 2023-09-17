178 % نمو استثمارات الأجانب غير العرب بسوق دبي في أسبوعين

واصل المستثمرون الأجانب غير العرب ضخ المزيد من السيولة في سوق دبي المالي بعد ما أظهر موسم نتائج أعمال الشركات المدرجة نتائج قوية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس الثقة الكبيرة لهذه الشريحة من المستثمرين في الأسواق الإماراتية.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب بنسبة 178% إلى 621.3 مليون درهم من بداية تداولات الأول من سبتمبر الجاري وحتى نهاية تداولات الجمعة الماضي. وكان صافي استثمارات الأجانب غير العرب بلغ 223.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من تداولات الشهر الماضي.

وجاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق دبي المالي نتيجة عمليات شراء خلال تلك الفترة بقيمة 3.03 مليارات درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 2.4 مليار درهم.

وانضم إلى قائمة المشترين في تلك الفترة، المستثمرون العرب بصافي مشتريات بلغ 14.2 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 205.8 ملايين درهم تقريباً مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 191.6 مليون درهم.

وفي المقابل، اتجهت استثمارات مواطني دول الخليج إلى البيع بسوق دبي المالي محققة صافياً بلغ 176.45 مليون درهم بالفترة نفسها من العام الجاري نتيجة عمليات شراء بقيمة 152.7 مليون درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة 329.2 مليون درهم.

وتوقع حسام الحسيني، المحلل المالي، استمرار زخم استثمارات الأجانب في سوق دبي خلال الفترة المقبلة، بدعم النتائج النصفية القوية للشركات والبنوك، والنمو المتواصل في القطاعات الرئيسية بالسوق، مما يجذب المزيد من المستثمرين العالميين.

يذكر أن مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات الجمعة الماضي، آخر جلسات الأسبوع، ارتفع بنسبة 0.23%، بدعم سهم ((الإمارات دبي الوطني)) الذي ارتفع 2.7%، ليستحوذ على 81.3% من سيولة السوق الإجمالية.